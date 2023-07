Lange liefde zoals die van Victoria en David Beckham kent 8 simpele regels. “Een liefdescyclus heeft vier belangrijke fases”

Veel ruzie, weinig seks? Relatiethe­ra­peu­ten geven tips om samen te wonen. “Er bestaat een heilige graal die het doet slagen”

Samenwonen met je grote liefde klinkt als een romantisch sprookje. Dus in alle opwinding vergeet je stil te staan bij de struikelblokken die jullie tegemoet komen. Hoe verdelen we de taken eerlijk? Hoe vermijden we dat we als broer en zus gaan leven? En wat loopt er écht fout als frustraties zich opstapelen? Twee relatietherapeuten geven concrete antwoorden. “Het slechtste wat je kan doen, is na de eerste nacht het ontbijt maken.”