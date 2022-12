Ben jij een echte boekenwurm en kan jij helemaal opgaan in een meeslepend verhaal? Doe dan mee met onze wedstrijd en maak kans op een van de vijf Storytel Readers, inclusief een 3-maandabonnement voor onbeperkt gebruik van luisterboeken en e-books.

1. Hey baby, kijk! (vanaf 1 jaar)

Slechts om de twee jaar wordt de prijs voor het beste babyboekje uitgereikt. Die is deze keer voor het knuffelboek ‘Hey baby, kijk!’ Ja, ook baby’s hebben huidhonger. De zwart-witprenten en afwisselende patronen zouden goed zijn voor de ontwikkeling en de stimulatie van het (kleuren)zicht van je baby. Interactie gegarandeerd voor je peuter. En de illustraties zijn van de hand van de bekende illustrator Eva Mouton.

Laura Van Bouchout - 12,99 euro via evamouton.be

2. Altijd grote zus (vanaf 4 jaar)

In dit ontroerende, warme verhaal maakt een grote zus ruimte maakt voor haar ongeboren broertje. Met dit boekje kunnen jonge kinderen hun gevoelens over een sterrenkindje in hun gezin of leven een plaats geven.

Emke Dierickx - 16,95 euro via De Eenhoorn

3. Stinkhond boekenreeks (4-6 jaar)

De Stinkhond-boekenreeks, oorspronkelijk in het Frans uitgebracht, draait rond de gekke avonturen van Stinkhond en Plattekat. Bij onze zuiderburen werden van deze reeks al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht en ook in Vlaanderen en Nederland zijn de boekjes een succes. Een must-have volgens uitgeverij Lannoo en Standaard boekhandel.

De boeken, vertaald naar het Nederlands door de ‘Vos & Haas’-schrijfster Sylvia Vanden Heede, gaan over vriendschap en avontuur en zijn perfect voor beginnende lezertjes. Onze tips voor onder de kerstboom? ‘Stinkhond - Vrolijk Kerstfeest!’ en ‘Stinkhond in de sneeuw’.

Colas Gutman, Marc Boutavant en Sylvia Vanden Heede - 11,99 bij Lannoo

4. Er was weer ... Roodkapje (vanaf 6 jaar)

Een sprookje eindigt altijd met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig... ‘. Maar wat als het verhaal nog niet is afgelopen? Hoe zou het verder gaan met jouw favoriete sprookjesfiguren? In dit eigentijdse vervolg op een eeuwenoud sprookje kampt Roodkapje met angsten, heeft de wolf zijn maaltijd niet zo goed verteerd en beleeft oma haar tweede jeugd …

Dit boekje is voor kleine én grote curieuzeneuzen en uiteraard sprookjesfanaten, met een fijn hoekje af, geschreven door journaliste Astrid Van der Schueren.

Astrid Van der Schueren - 17,50 bij Fnac

5. Maar eerst ving ik een monster (vanaf 4 jaar)

Liefst twee prijzen sleepte ‘Maar eerst ving ik een monster’ in de wacht. Die voor beste prentenboek en in 2021 ook die voor best geschreven kinderboek. Het scenario is herkenbaar voor haast elke ouder: snel even instoppen, dan nog een verhaaltje voorlezen, maar kort … en dan begint het. Dit prentenboek is er zowel om voor te lezen, als om samen te lezen. Ideaal voor elk kind dat altijd nog één verhaaltje wil horen.

Tjibbe Veldkamp - 14,99 bij bol.com

6. Een zee van liefde (vanaf 6 jaar)

Een universeel verhaal over liefde en diversiteit, dat is ‘Een zee van liefde’. Het kreeg de Vlaamse literatuurprijs voor het beste kinderboek van 2022, toegekend door zowel vakjury als publiek. De mosterd voor het boek haalde de schrijver bij zijn vijfjarige dochter.

Pieter Gaudesaboos - 19,99 bij de Standaard boekhandel

7. De waanzinnige scheurkalender 2023 (vanaf 7 jaar)

Geen echt boek, wel een supertof kerstcadeau. De gekke en rijk geïllustreerde scheurkalender voor het komende jaar bevat 365 leuke spelletjes, grapjes en kleurplaten. Een aanrader voor Boomhutfans en Boomhutontdekkers, want het is een spin-off van de populaire kinderboekenserie ‘De waanzinnige boomhut’. Die reeks vertelt de verhalen van Andy en Terry in – je raadt het al – hun waanzinnige boomhut.

Andy Griffiths, Terry Denton en Edward van de Vendel - 15,99 bij Lannoo

8. En ze leefden nog (7-9 jaar)

Een baanbrekend, nieuw sprookjesboek voor een nieuwe generatie kinderen én hun ouders. Het boek toont aan meisjes, jongens, iedereen die het leest dat prinsessen altijd zelf de helden van het sprookje zijn geweest. Ze spelen de hoofdrol in hun verhaal, dat soms groot is en soms klein. Niet zoals ze waren, maar zoals ze kunnen zijn. Vier verhalen over vier prinsessen zonder kroon, zonder toren. Vier echte mensen die dingen kunnen, voelen, denken, zijn en zeggen. Een keer iets helemaal anders. Met knappe illustraties van Flore Deman.

Elisabeth Lucie Baeten - 20,00 euro bij de Standaard boekhandel

9. Britannica Listopedia (vanaf 8 jaar)

Volgens uitgeverij Lannoo is dit een van de leukste boeken ter wereld. Het zit vol prachtige foto’s, grappige illustraties en meer dan 300 lijstjes met coole weetjes. Welke dino’s hadden de grootste tanden? Wat zijn de heetste pepers ter wereld? Welke dieren kunnen meer dan 100 jaar oud worden? Wat zijn de grootste botten in ons lichaam? Welke verloren schatten werden nooit teruggevonden? Je komt het allemaal te weten in ‘Britannica Listopedia’.

Andrew Pettie - 27,99 bij de Standaard boekhandel

10. Terra Ultima (vanaf 10 jaar)

Een vakjury verkoos dit fictieve non-fictieboek tot het beste oorspronkelijke Nederlandstalige jeugdboek van het jaar. Daarnaast haalde het de Woutertje Pieterse Prijs binnen voor best geïllustreerde kinderboek van 2022. In ‘Terra Ultima’ komt ontdekkingsreiziger Raoul Deleo na een jarenlange zoektocht een nieuw werelddeel tegen. Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij verslag van zijn expedities en van de wonderbaarlijke dieren, planten en landschappen die hij er aantreft. Dankzij zijn collega-ontdekkingsreiziger en bioloog Noah J. Stern kan iedereen nu kennismaken met dit fascinerende, onbekende – en voor alle duidelijkheid fictieve – werelddeel.

Raoul Deleo en Noah J. Stern - 29,99 via Lannoo

