Lang leve siësta's: nog een excuus voor extra pauzes op het werk Margo Verhasselt

17 juli 2018

11u51

Bron: TIME 0 Nina Op de meeste werkplaatsen wordt met de wenkbrauwen gefronst wanneer iemand wegsluipt om een dutje te doen of een extra pauze te nemen. Toch zijn korte pauzes zeer positief, zo zou het werknemers gelukkiger en beter in hun job maken.

All work and no play, het is voor veel bedrijven jammer genoeg een typische manier van werken. Toch is af en toe even uitblazen goed voor iedereen, zo toont onderzoek aan. Werknemers worden er gelukkiger van én doen hun job ook beter.

Een studie die het leven van werknemers uit een callcenter bekeek, ontdekte dat nu en dan een korte pauze nemen om te relaxen of te socializen een zeer positief effect had. Niet alleen op hun job, maar ook op hun energiepeil en enthousiasme.

"Micro-breaks - zo worden de korte pauzes genoemd - hadden niet meteen effect op het werkgedrag van de werknemer. Maar wel op hun positieve emoties," legt YoungAh Park, auteur van de studie en assistent professor aan de Universiteit van Illinois uit aan TIME. "Wanneer mensen zich mentaal beter gaan voelen, gaan ze uiteindelijk hun job ook beter doen," gaat ze verder.

Informeel

Een micro-break is een vrijwillige korte pauze die werknemers kunnen nemen wanneer ze dat nodig vinden. Het is anders dan een middagpauze of een andere 'formele' pauze die wordt opgelegd door de werkgever.

Hoe lang en hoe vaak een optimale micro-break moet duren kan Park niet zeggen. Het is belangrijk dat mensen afgaan op hun gevoel. Wanneer jij je uitgeput voelt, moe of ongemotiveerd bent, kan zo'n pauze wonderen verrichten. Even met je collega's praten, naar muziek luisteren of een frisse neus halen kan genoeg zijn.

Een andere studie bevestigt het positief effect van een korte pauze. In 2016 werd al aangetoond dat een kleine pauze ook gezond kan zijn. Zo zou je er minder hoofd-, oog- en rugpijn door krijgen.

Hoe ziet zo'n ideale pauze eruit?

- Het moet niet gepland en informeel zijn.

- Je neemt ze best tussen twee taken in.

- Het mag maar een paar seconden tot enkele minuten duren.

- Het mag niets met je werk te maken hebben.