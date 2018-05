Lang leve de vakantieoppas: jij gaat werken, de kinderen blijven thuis Margo Verhasselt

14 mei 2018

15u53 0 Nina Met zo'n 25 vakantiedagen per jaar moeten we tijdens de zomermaanden vaak creatief puzzelen met kampjes en speelpleinen. Vermoeiend voor de kinderen en prijzig voor de ouders. Een oplossing? de nieuwe dienst van babysittersapp Bsit. Reserveer je persoonlijke vakantieoppas voor de tijd die je wilt. Jij gaat werken, je kinderen blijven lekker thuis.

Bsit is een jonge Belgische app die ouders aan babysitters helpt. Via een handige zoekfunctie kan je op een gemakkelijke manier een oppas vinden in je eigen buurt. Je kan ook oppassers reviewen of laten aanraden door je vrienden en kennissen.

“Het afgelopen jaar zagen we een stijgende vraag van ouders naar meer vakantie-babysitters. Gezinnen ondervinden enorm veel stress om de 9 weken zomer te overbruggen," vertelt Géraldine Biebuyck, één van de oprichters van Bsit. "Een kampje overslaan en een babysit aan huis is dan vaak een fijne én meestal zelfs een goedkopere oplossing."

Getest

Louise, mama van 2 kindjes: "Onze oppas Marie vonden we gemakkelijk via de app Bsit. Het was geweldig om te zien hoe ze van een weekje thuis in juli een échte topvakantie maakte voor de kinderen. Dat terwijl mijn dochters gewoon rustig thuis konden blijven (samen met een extra vriendje!) en ik kon gaan werken. Geen stress, geen gedoe.”

Bovendien is een vakantieoppasser via Bsit boeken ook een financieel goede keuze. Per kind betaal je namelijk per kampje al snel een flinke duit. Een vakantieoppasser zorgt voor al jouw kinderen aan dezelfde prijs.

Sinds 2015 heeft de app al meer dan 200.000 gebruikers samengebracht en is de dienst actief in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Een vakantieoppas kan je reserveren via de Bsit Plus-formule.