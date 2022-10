Lady Linn en collega-zangeres over hun ambities in de muziek en daarbuiten. “BV zijn interesseert me niet”

Lady Linn (41) – artiestennaam van Lien De Greef – gaf zangles toen één studente in de klas met een unieke stem haar opviel: Sophia Ammann (34). Twaalf jaar later is ze een goede vriendin. Allebei worstelen ze met het rock-’n-rollbestaan, de vrijheden die ze opgeven en onzeker achter die micro staan. “Ik zei tegen mijn man: ‘Nu moeten we iets doen! Anders zijn we saai!’ We zijn naar Carré gereden, op zondagavond.”

Hoelang kennen jullie elkaar al?

Lien: “Twaalf jaar geleden wandelde Sophia mijn klas binnen op de muziekschool waar ik lesgaf. Haar unieke stemgeluid viel meteen op. Intussen komt Sophia met haar solodebuut naar buiten. Ik vind dat ze heel mooie nummers maakt.”

Sophia: “Zingen ging voor mij altijd vrij natuurlijk. Maar het bleef beperkt tot in mijn slaapkamer. Les gaan volgen bij Lien heeft veel voor mij betekend. Het feit dat ze in mij geloofde, gaf me het nodige vertrouwen. Intussen geef ik zelf ook zangles. Ik wil iemands stem ontdekken, en die persoon aanmoedigen. Ik weet wat dat voor iemand kan betekenen.”

Welk genre breng je, Sophia?

Sophia: “Ik ben dat zelf nog aan het ontdekken: indie, soms met country- of folkinvloeden. Veel mensen zeggen dat het iets ‘ouds’ heeft, iets melancholisch. Al is dat wat aan het veranderen. Vroeger was het allemaal nogal zwaar en triest. Ik heb ondertussen geleerd om de dingen niet té serieus te nemen. Om een beetje te lachen met mezelf. Daar komen nu ook lichtere nummers uit voort. Ik vind het wél belangrijk dat er iets echts, puurs of rauws aan is.”

Pas jij in één muzikaal hokje, Lien?

Lien: “Ik kon nooit kiezen welk genre ik het mooist vond. Jazz, pop, soul, r&b, rock. Ik schreef altijd in functie van mijn Magnificent Seven, ik heb graag de ambiance van een grote groep.”

Quote Soms heeft mijn zoontje Lionel graag dat ik eens thuisblijf. Dan vraagt hij: ‘Mama, moet je nu echt gaan optreden?’ Lady Linn

“De jongste tijd treed ik ook in duo op, met mijn man Filip (Vandebril, red.) op contrabas, en dat is heerlijk. Na mijn deelname aan Liefde voor muziek kreeg ik goede reacties op de Nederlandstalige nummers. Maar voorlopig hou ik het bij Engels, net zoals Sophia.”

Sophia: “Engels is een taal die ik met gemak hanteer. Mijn vader is Canadees. Ik ben hier geboren, maar ik ben vaak in Canada geweest als kind en liep er een tijdje school.”

Is muziek je broodwinning, Sophia?

Sophia: “Ik werkte als muziektherapeut na mijn opleiding psychologie en muziektherapie. Daarnaast begon ik op te treden. Ik voelde dat beide jobs veel van me vroegen. Daarom legde ik me toe op mijn muziek. Ik geef ook workshops en muziekkampen aan kindjes – onder meer aan het zoontje van Lien.”

Hoe werkt muziektherapie precies?

Sophia: “Het is een groeiende discipline, gericht op mensen met mentale problemen, met als medium muziek. Deze therapie kan veiliger aanvoelen dan spreektherapie, omdat het minder direct is. De muziek fungeert als ‘derde’ tussen de patiënt en de therapeut.”

Quote Ik ben nu zeven jaar mama en ik vond het wegvallen van die vrijheden een grote aanpassing. Ik heb er even mee geworsteld. Lady Linn

Lien, jij hebt met Lionel (6) en Aimé (3) twee kleine kinderen, en ook jouw man Filip treedt vaak op. Hoe organiseren jullie dat?

Lien: “Filip en ik vangen veel voor elkaar op. Als we samen optreden, springen mijn ouders of schoonouders in de bres. Ik ben daar zo dankbaar voor. Een nanny nemen zou een andere optie zijn. Of hen te slapen leggen in de backstage. Maar dat is niet ideaal. Soms heeft mijn zoontje Lionel wel graag dat ik eens thuisblijf. Dan vraagt hij: ‘Mama, moet je nu echt gaan optreden? Kan je dat niet afzeggen?’ (lacht)”

(Lees verder onder de post.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoop je beroemd te worden, Sophia?

Sophia: “Dat is een kinderdroom, maar het gaat me niet om de beroemdheid zelf. Het is net fijn om in de anonimiteit te leven. Ik droom er vooral van dat mijn muziek mensen kan bereiken. De nummers die ik maak geven me een soort identiteit. Maar dat wordt nog iets helemaal anders zodra ik ze kan delen. Dan pas komt die magie in werking.”

Lien: “Ik heb ook altijd geprobeerd om binnen mijn normen zo veel mogelijk mensen te bereiken. Als ik ergens aan deelneem, moet het met muziek te maken hebben. BV worden heeft me nooit geïnteresseerd.”

Sophia: “Zodra je op een podium staat, krijg je erkenning. Daar hoort een bepaald genot bij. Applaus krijgen is toch een dingetje.”

Lien: “Ik kroop vroeger letterlijk weg achter mijn microfoon. Vooraan op het podium? Het is niet mijn lievelingspositie. Ik ben er al in gegroeid. Maar ambiance creëren of het publiek tussen nummers door entertainen is nog altijd moeilijk.”

Is jullie leven een tikkeltje rock-’n-roll?

Lien: “Vóór ik kinderen had, was het vaak feest. Ik ben nu zeven jaar mama en ik vond het wegvallen van die vrijheden een grote aanpassing. Ik heb er even mee geworsteld. Anderzijds geeft het leven met de kindjes me diepe vreugde. Daar heb ik baat bij. Vroeger had ik bijvoorbeeld vaak last van buikpijn, door ons onregelmatige leven. Dat is nu weg, omdat ik gezonder leef.”

“(denkt na) Maar soms kriebelt het echt, hoor. Vorig weekend zei ik tegen Filip: ‘Nu moeten we iets gaan doen! Anders zijn we saai!’ We zijn naar Carré gereden, op zondagavond. Er was niemand, het was elf uur ’s avonds. We waren de alleroudsten. Maar dat dansen zelf? Het is een soort therapie. Ik voelde me in één keer vrouwelijker. Ik had na de kindjes veel moeite om me goed te voelen in mijn lichaam. Dansen helpt direct!”

(Lees verder onder de post.)

Volledig scherm © Guy Kokken

Sophia: “Ik merk dat routine en ­regelmaat me goeddoen. Ik probeer dagelijks te mediteren. Ik noem ­mezelf soms een omaatje. (lacht) Vroeger ging ik vaker uit en had ik een druk sociaal leven. Intussen heb ik geleerd hoe belangrijk het is om tijd alleen door te brengen. Als ik dan eens mensen zie, zit mijn energie bij díé mensen, terwijl die vroeger echt alle kanten uit schoot. Maar dansen doe ik nog altijd graag! Wanneer zijn we nog eens weg, Lien?”

Alle info en speeldata van Lady Linn op ladylinn.be.

Lees ook: