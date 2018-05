Lady Gaga wil eigen make-uplijn ontwikkelen Liesbeth De Corte

11 mei 2018

10u49

Bron: Nylon 0 Nina Rihanna, Jennifer Lopez, Lorde, Rita Ora, Madonna: er zijn al heel wat bekende zangeressen die een eigen make-uplijn gelanceerd hebben. En de kans is groot dat het lijstje binnenkort nog wat langer wordt. Als we de geruchtenmolen mogen geloven, wil ook Lady Gaga enkele beautyproducten lanceren.

Lady Gaga is niet alleen bekend om haar ontzettend aanstekelijke hits, maar ook om haar iconische en theatrale looks. Het was dus maar een kwestie van tijd voordat ze met een cosmeticacollectie op de proppen zou komen.

Honderd procent zeker is het nog niet allemaal, want de zangeres heeft het nieuwtje nog niet bevestigd. De geruchtenmolen is in gang geschoten nadat bekend raakte dat haar bedrijf, Ate My Heart Inc., de handelsnaam ‘Haus Beauty’ heeft aangevraagd. Volgens de trademark-documenten gaat het om parfum, foundation, eyeliner, oogschaduw, lipstick en een zeker product genaamd ‘beauty milk’, wat dat ook moge zijn.

I said NO!!! 💄💋 Een foto die is geplaatst door null (@ladygaga) op 28 apr 2018 om 19:34 CEST

Dat klinkt misschien nog een beetje vraag, maar toch is de kans groot dat de make-uplijn er komt. Weet je nog: enkele jaren geleden hadden fans ook ontdekt dat het bedrijf van Rihanna een aanvraag had ingediend voor Fenty Beauty. En we weten allemaal hoe dat is uitgedraaid.

Bovendien is het niet de eerste keer dat Lady Gaga een stapje zet in de beautywereld. In het verleden heeft de excentrieke popster al parfums op de markt gebracht. Ook was ze al het gezicht voor de Viva Glam lippenstift van M.A.C. Cosmetics. Er zit dus maar een ding op: vol spanning afwachten tot de make-uplijn effectief gelanceerd wordt.