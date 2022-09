‘Ladies-only gyms’ trekken steeds meer volk. “We trainen absoluut niet alleen met lichte gewichten”

Gewichthef­fen is populair­der dan ooit bij vrouwen: “Velen zijn bang dat ze er zullen uitzien als een bodybuil­der”

Steeds meer dames bekeren zich tot een sport die vroeger vooral mannen leek te bekoren: krachttraining. Zo ook Loewi (26), Laura (26) en Sofie (42). Zij vertellen over hun liefde voor gewichtheffen en ontkrachten heel wat vooroordelen. “Als ik negatieve commentaren krijg, komt het van een man.” Sportarts Luk Buyse licht toe hoe jij er ook aan begint. “Het is wetenschappelijk bewezen hoe nuttig het is om binnen de twintig minuten na elke training een proteïneshake te drinken, als je spieren wilt aanmaken.”

