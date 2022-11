Ladderzat op skireis, slapen met Harry Styles en ontmaagd in een tent: 10 stoute kantjes van Q-dj Tom De Cock

Zangeres Laura Lynn beant­woordt 11 stoute vragen. “Ik ben goed voorzien, maar mijn borsten mochten kleiner”

Zangeres Laura Lynn (46) is helemaal terug van weggeweest. Afgelopen zomer bracht ze haar single ‘Zo is het leven’ uit en tot volgend jaar staat haar agenda vol met optredens. De West-Vlaamse beantwoordt onze zorgvuldig gekozen vragen over gênante momenten, bedblunders en met wie ze weleens in bed zou willen belanden. “Ik was een laatbloeier. Mijn eerste keer seks zou ik liever vergeten.”

