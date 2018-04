Lacoste en Supreme zijn terug met nieuwe samenwerking Liesbeth De Corte

20 april 2018

18u23 0 Nina Vorig jaar verrasten Lacoste en Supreme talrijke fans met een samenwerking, en nu herhalen ze dat trucje nog eens. Van de heuptasjes tot de fluwelen trainingspakken en de kleurrijke buckethoeden: de volledige collectie is een dikke, vette knipoog naar de jaren 90.

In totaal bestaat de collectie uit 74 kledingstukken, die allemaal een mix vormen tussen de sportieve kant van Lacoste en de moderne details van Supreme. Wat je onder meer kan scoren? Waterdichte jassen, baseballpetjes, polo’s, fanny packs, bomber jackets, velours trainingspakken en dito buckethoeden.

Zowat alle items zijn verkrijgbaar in pastelkleuren, die je onmiddellijk doen denken aan het Franse modemerk met de iconische krokodil, maar daarnaast zien we ook neongroen, babyblauw en knalrood. Zoals je kan verwachten, wordt elk stuk ook gesierd door het logo van de twee modemerken. Prijzen variëren van €42 tot €266.

De collectie is exclusief verkrijgbaar in winkels in New York, Londen, Los Angeles en Parijs, en via de online webshops van Lacoste en Supreme.