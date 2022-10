Lachen (en huilen) tijdens de zwangerschap: deze mama wil vrouwen daarbij helpen. “Ik wil je niét bang maken”

Steeds meer vrouwen praten open over hun zwangerschap, in geuren en kleuren, over the good and the bad . Positief, vindt auteur Nele Reymen, die zelf twee zwangerschappen en één zware kraamtijd achter de rug heeft. Ze brengt een speelboek uit dat mama’s minder alleen wil doen voelen. “Want zodra je die positieve zwangerschapstest vasthebt, verandert alles. Je héle leven.”

Ze heeft twee prachtige dochtertjes, eentje van één en eentje van drie jaar oud. En ja, het zijn twee wondertjes der natuur. Maar tegelijk heeft mama en auteur Nele Reymen ze zelf gemaakt en gedragen, negen maanden lang. Die tweede zwangerschap en vooral die kraamtijd deed haar wankelen, vertelt ze in haar columns in ‘Flair’. “Twee weken na de geboorte kregen we bezoek. Ik begon spontaan te huilen. Er volgde nog een schouderklopje en de vraag waar de baby was. Eén vraag was voor mij: Was ik gescheurd of geknipt? Het enige juiste antwoord was dat ik gebroken was. Maar de vraag die daarbij hoorde, werd niet gesteld.”

Quote Zwanger zijn beleef je niet altijd op een roze wolk, daar zijn we nu realisti­scher over. Maar zwanger zijn is lachen van het huilen én huilen van het lachen. Nele Reymen

Nele pleit dan ook heel hard voor meer begrip voor mama’s. “Zij huilen ook, maar niet voor een groot publiek. Zij doen het in stilte. In bed, onder de douche, in de auto of op het toilet.”

Opeens voor twee verantwoordelijk

En toch brengt Nele nu een luchtig, leuk boekje uit over zwanger zijn: ‘Het Spelboek, voor vrouwen die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap’. Vol wijsheden over leven met een baby in je buik, vervat in spelletjes. “Want het laatste wat ik wil doen, is vrouwen bang maken van kinderen krijgen. Zwanger zijn is het meest absurde en magische dat je ooit meemaakt. En ja, dat beleef je niet altijd op een roze wolk, daar zijn we ondertussen gelukkig een pak realistischer over. Maar zwanger zijn is lachen van het huilen én huilen van het lachen. En een portie relativeren, want morgen is weer een nieuwe dag. Dat wil ik vrouwen helpen doen, met dit boek.”

Nele maakte het boek na haar tweede zwangerschap, die anders was verlopen dan haar eerste. “Ik was dit keer wel heel misselijk, die eerste maanden. En ik was supermoe: af en toe lekker rusten, zoals tijdens de eerste zwangerschap, ging niet meer, want ik had al een kind rondlopen. Mentaal ervaarde ik het dan ook heel anders en dat was toch even schrikken. Terwijl zwanger zijn zo al mindblowing is. Zodrá je beseft dat er een vruchtje in je groeit, voel je je voor twee verantwoordelijk. Dat ervaarde ik heel hard toen ik op reis was, en extra voorzichtig werd. Zodra je die positieve test hebt, verandert alles. Je héle leven. Ook in goede zin, hè. (lacht)”

‘Hé, ik ben niet alleen?’

Tijdens die negen maanden ervaar je als vrouw een scala aan emoties, vertelt Nele. Ongeduld, twijfel (‘Zal ik het wel kunnen?’) en eenzaamheid, want over sommige ‘gênante’ kwaaltjes of lastige momenten wordt nog niet openlijk gesproken. “Dan is een gevoel van ‘hé, ik bent niét alleen’ het mooiste geschenk dat je kan krijgen”, vindt Nele. Het is wat ze met haar boek vrouwen hoopt te geven. “Het gaat óók over dat hormonale mom brain, die incontinentie, die babyblues. Met een vleug humor. Want ik heb ondertussen geleerd dat het allemaal fases zijn, waar je achteraf wel om kan lachen.”

Quote Ik merk dat het, toch in mijn geval, met tijd alleen maar makkelij­ker wordt. Nele Reymen

Nu gaat het goed met Nele. “Die periode net na de zwangerschap was zwáár. Er gaat zo veel door je hoofd, als moeder, en niet alles is te dragen. Maar ik merk dat het, toch in mijn geval, met tijd alleen maar makkelijker wordt.” Wat ze zoal nog geleerd heeft, dat ze aan toekomstige mama’s wil meegeven? “Dat elke zwangerschap een vierde trimester heeft. Dus nee, het stopt niet na de geboorte. Dat je er veel van terugkrijgt, hoe cliché dat ook klinkt. En dat het echt oké is om even in je auto te blijven zitten op de parking. Het is zo’n prachtig en heerlijk moment om even alleen te zijn. (lacht)”

‘Het Spelboek, voor vrouwen die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap’ is nu te koop (Borgerhoff & Lamberigts, 17,99 euro).

