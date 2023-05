Laatbloeier Gunter Lamoot over zijn escapades in de liefde. “Mijn eerste keer was toch wel heel laat, hè?”

“Vrouwen die veel samen zijn krijgen op hetzelfde moment hun regels.” Klopt dat echt?

Je bent op vakantie met een vriendin en plots is het voor jullie beiden de ‘tijd van de maand’. Vrouwen maken het vaak genoeg mee om te geloven in ‘menstruatiesynchronisatie’ — zo heet dat fenomeen. Maar is het werkelijk een biologisch feit of is er iets anders aan de hand? Gynaecoloog Wilfried Gyselaers geeft antwoord. “Geur speelt een grotere rol dan we denken.”