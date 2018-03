La Redoute wil fysieke winkels openen in België MV HR

26 maart 2018

15u24

Bron: Gondola, belga 1 Nina La Redoute overweegt winkels te openen in België. Dat zegt Sandrine Guichard, directeur Retail en b2b aan het vakblad Gondola. De Franse winkelketen kijkt in de eerste plaats naar Antwerpen en Brussel. Een eerste winkel is ten vroegste voor 2019.

La Redoute is vooral bekend als e-commercebedrijf: gedurende jaren konden klanten via een catalogus winkelen, de jongste jaren ook via de webshop. Maar drie jaar geleden opende het concern ook zijn eerste fysieke winkels. Daarvan zijn er intussen elf in Frankrijk en de uitbreiding lonkt.

In Frankrijk komen er zeker nog drie winkels bij, terwijl ook naar de Belgische markt gekeken wordt. "Winkels zorgen voor menselijk contact", zegt Guichard aan Gondola. "Voor de klant is het een pluspunt dat ze onze producten kunnen zien en aanraken. Ze kunnen zich vergewissen van de verhouding tussen prijs, kwaliteit en stijl. Digitaal is op zich een beetje een 'koud' kanaal: je zit alleen achter je computer als je iets koopt."

Smartphone

Volgens haar is de trend ook in de Verenigde Staten zichtbaar, waar veel e-commercespelers minstens één winkel hebben waar klanten producten kunnen uittesten. Volgens de directeur Retail is het effect van zo'n fysieke winkel op de omzet moeilijk te meten. Meer dan 90 procent van de omzet van La Redoute komt van onlineverkoop. "Maar als er een winkel opent, merken we dat ook de online omzet stijgt met ongeveer 2 à 3 procent." La Redoute kiest resoluut voor een "omnichannel"-aanpak: ook de app op de smartphone wordt alsmaar belangrijker als verkoopkanaal.