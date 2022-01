Krijg je van roken echt een lelijkere huid? 10 populaire beautymythes doorprikt

Wie mooi wil zijn, moet regeltjes volgen. Eet geen chocolade als je geen puistjes wil en pluk je grijze haren niet, want anders groeien er meer terug. Maar niet achter elk regeltje schuilt waarheid. Wat is feit en wat is fabel? We bespreken tien populaire schoonheidsmythes met verschillende experts.

1. Door tandpasta op een puist te smeren ben je er sneller van af: KLOPT

“Tandpasta droogt uit, waardoor de huid minder talg gaat produceren”, bevestigt Ingmar Claes, Chief of Science van huidverzorgingsmerk YUN. “Bovendien zijn de meeste tandpasta’s antibacterieel, wat de acne inderdaad zal verminderen. Het nadeel is wel dat tandpasta veel te agressief is. Zo bevatten heel wat tandpasta’s waterperoxide, wat onze huid behoorlijk kan beschadigen.” Het is dus wel een pak veiliger om een acnezalfje te gebruiken.

2. Als je een grijze haar plukt, groeien er meer terug: KLOPT NIET

Imogen Adams, designingenieur en haarexperte bij Dyson: “Wanneer een haarzakje minder of geen pigmenten aanmaakt, wordt een haar grijs. Dat haarzakje zal vanaf dan altijd grijzige haren produceren. Als je het haar plukt, zal het zakje dus simpelweg één nieuwe grijze spriet produceren. Er is geen bewijs dat het plukken van grijs haar ertoe leidt dat andere haarzakjes ook grijs haar gaan produceren.”

3. Als je een donkere huid hebt, moet je geen zonnecrème smeren: KLOPT NIET

Een donkere huid kan beter tegen de zon. Maar dat zwarte mensen niet kunnen verbranden, is een gevaarlijke mythe. Ook zij kunnen huidkanker krijgen, die bovendien moeilijker op te sporen is. “Basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom komen het meest voor. Als je ze in een vroeg stadium wegsnijdt, is er niks aan de hand. Maar dan moet je ze wel opmerken. Hoe donkerder de huid, hoe moeilijker dat wordt”, zegt etnische huidarts Freddy Hamerlinck. “Hetzelfde geldt voor melanomen.”

4. Je moet je huid twee keer per dag reinigen met een product om hem mooi en gezond te houden: KLOPT NIET

Reinigen is de eerste en misschien wel belangrijkste stap in onze verzorgingsroutine, bevestigt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Maar veel hangt ook af van je huidtype. Wanneer je een extreem droge of gevoelige huid hebt, reageer je vaak niet goed op wassen. Dan gebruik je beter enkel ’s avonds een afspoelbare, milde reiniger die niet of weinig schuimt. Een melkachtig product, waaraan olie is toegevoegd, is het meest geschikt. ’s Morgens gewoon met water spoelen is voldoende. Een normale tot vette of gecombineerde huid kan je prima twee keer per dag reinigen.”

5. Je haar wordt sneller vet als je het meer was: KLOPT

Zodra je haar een beetje vettig lijkt, zijn we snel geneigd om in de douche te springen. Maar dat is geen goed idee. Te vaak wassen is namelijk niet zo gezond voor je hoofdhuid, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar water droogt je huid uit. Als je je haren dus te frequent wast, neem je te veel huidsmeer weg en droogt je hoofdhuid uit.”

Veel mensen hebben bovendien de indruk dat hun haar sneller vettig wordt als ze het vaker wassen. En dat klopt. “Zodra je shampoo gebruikt, haal je de beschermde talglaag op je hoofd weg. Dan treedt een mechanisme in werking waarbij je hoofdhuid de talgklieren aanspoort om opnieuw talg te produceren”, legt BV-kapper Jochen Vanhoudt uit. Kortom, hoe meer je shampoot, hoe meer je de vetproductie stimuleert. Het resultaat: een drogere hoofdhuid, maar vettigere haren.

6. Van roken krijg je een lelijke huid: KLOPT

Er bestaat zoiets als het exposoom. Dat slaat op alle factoren die een effect hebben op onze huid. Denk aan luchtvervuiling en uv-straling, maar ook aan levensstijl, genen en hormonen. Het exposoom houdt bovendien rekening met de cumulatieve impact.

Neem nu pollutie: de cocktail van uitlaatgassen, sigarettenrook en andere luchtvervuiling speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig verouderen van de huid, legt dermatoloog Thierry Passeron uit. Net als uv-straling. Wanneer ze echter samen voorkomen — wat vrijwel altijd het geval is — gaan ze elkaar versterken. Een roker zal op een doordeweekse zomerdag dus meer huidschade oplopen dan iemand die gezonder leeft.

7. Je scheert best tegen de haargroei in: KLOPT NIET

Dermatoloog Kevin Gmelig Meijling: “Door de huid te scheren tegen de haargroei in, scheer je de haartjes korter af, maar daardoor kunnen ze wel makkelijker ingroeien. Vooral onder de oksels en bij de bikinilijn is het daarom beter om met de haargroei mee te scheren. Op de benen leidt tegen de richting in scheren doorgaans niet tot problemen, tenzij je een gevoelige huid hebt.”

8. Van chocolade eten krijg je puistjes: KLOPT

“Voeding speelt een grote rol bij acne”, bevestigt Ingmar Claes, Chief of Science van huidverzorgingsmerk YUN. “Uit de meeste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vooral suiker en melk de grote boosdoeners zijn. Dat een hoge glycemische index en zuivel acne kunnen veroorzaken is al langer geweten, maar volgens een recente studie zou zelfs pure chocolade, die toch beduidend minder suiker en melk bevat, acne teweegbrengen.” De kans is dus wel degelijk groot dat je het niet inbeeldt, en dat die puistjes na een reep chocolade géén toeval zijn.

9. Iedereen heeft ofwel een droge, een gemengde of een vette huid en we moeten onze verzorging afstemmen op één van die drie huidtypes: KLOPT NIET

Die stelling is voorbijgestreefd, zegt Charlotte Van Loock, mede-oprichtster van het Belgisch-Nederlandse Routinely, dat huidverzorging aanpast aan de noden van je huid. “Je huid is een organisme dat leeft en evolueert onder invloed van een waaier aan verschillende factoren, waaronder je leeftijd, maar ook stress, de seizoenen, je omgeving en hormonale schommelingen. Je huid kan dus bijvoorbeeld de ene week van je cyclus heel vet zijn en de andere eerder droog.”

10. Als het lijkt alsof je 100 haren per dag verliest, is er iets mis: KLOPT NIET

“Haaruitval is eigenlijk een heel normaal verschijnsel”, zegt dermatologe Marieke Dutré. “Omdat onze haargroei volgens een gefaseerde, asynchrone cyclus verloopt, zijn er elke dag wel haartjes die aan het einde van hun levensduur zijn en in de telogene fase verkeren. Dat impliceert dat ze slechts los verbonden zijn met de hoofdhuid en vrij makkelijk uitvallen door kammen, borstelen of wassen. Gemiddeld verliest een mens op die manier zo’n honderdtal exemplaren per dag. Een schijnbaar hoog getal, maar het verlies ervan wordt ongemerkt gecompenseerd met de groei van nieuwe haarwortels.”

