Koppels die hetzelfde verdienen, maken minder ruzie over geld Margo Verhasselt

20 april 2018

17u04

Bron: nypost 1 Nina "Money money money, must be funny, in a rich man's world," zong de beroemde popgroep ABBA. Geld, het kan een waar pijnpunt zijn in relaties. Beginnende op de eerste date: wie betaalt de drankjes? Vanaf dan durft het wel eens van kwaad naar erger gaan. Want veel ruzies, die gaan nu eenmaal over geld. Onderzoek toont aan dat koppels die ongeveer hetzelfde verdienen het gemakkelijker zullen hebben wanneer het op die ruzies aankomt.

Koppels bij wie het loon rond dezelfde hoogte ligt, zullen het gemakkelijker hebben om langer samen te blijven dan koppels die een grotere ongelijkheid in loon hebben, zo toont een onderzoek aan.

De studie, onder leiding van Patrick Ishizuka van Cornell University's Cornell Population Center, bekeek hoe financiën effect hebben op het huwelijk. Wat blijkt? Als partners die hetzelfde verdienden een meningsverschil hadden over geld, gingen ze op gelijke hoogte discussiëren, zonder dat iemand zich minderwaardig zou voelen omdat hij of zij minder verdient.

Daarnaast bekeek de studie ook hoe geld een impact heeft op of we al dan niet trouwen in het algemeen. De wetenschappers ontdekten dat koppels steeds langer wachten om in het huwelijksbootje te stappen tot ze een echt feest met alles erop en eraan kunnen veroorloven.