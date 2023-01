Koningin Mathilde wordt 50: deze uitspraken van haar leggen haar ware aard bloot. “Filip is zo diepzinnig”

Royalty Jo De Poorter ontrafelt ‘De macht van Mathilde’: "De koningin is een vrouw met een ijzeren wil”

Op 20 januari viert koningin Mathilde haar vijftigste verjaardag. “Een mijlpaal in haar leven”, zegt koningshuisdeskundige Jo De Poorter, die er een nieuw boek over schreef. In ‘De macht van Mathilde’ ontrafelt hij de uitzonderlijke invloed van Mathilde, die het vak van vorstin tot in detail perfectioneerde. Een groot verschil met de eerste Belgische koninginnen, die ‘nauwelijks mochten praten of ademen”. “Onlangs waren er enkele zeer visuele bewijzen van de macht van onze koningin.”

11 januari