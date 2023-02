Komt skinny jeans echt terug? Styliste bespreekt de 8 denimtrends voor 2023: “Dit model flatteert iedereen”

Binnenkij­ken: dit penthouse in Lissabon kreeg totale ma­ke-over. "Duur was niét de norm"

An-Sofie vond in hoofdstad Lissabon het penthouse van haar dromen. Die was instapklaar, en toch besloot ze voor een totale make-over te gaan met een vriend die interieurarchitect is. Duur design combineerde ze met IKEA, de slaapkamer ademt ‘luxehotel’ en het terras werd een volwaardige leefruimte. “Voor het marmer van de badkamer trok ik naar Ibiza, voor dat van de slaapkamer naar Koeweit.”

