Komt er ook bij ons een grote ontslaggolf? 2 experten over de groeiende ‘anti-ambitie’ bij Belgen

Veel overuren, eindeloze meetings en weinig vrije tijd? Not done, denken steeds meer werknemers. ‘De Grote Ontslaggolf’ noemen ze het in Amerika, waar bediendes zich na twee jaar pandemie niet langer willen uitsloven voor een baas en werk geen prioriteit meer vinden. Groeit die ‘anti-ambitie’ ook bij ons? Is hard werken hoe langer hoe minder cool? Arbeidsexperts Stijn Baert en Hans De Witte over de nieuwe werkethiek van de Belg. “Ik vind mezelf best ambitieus, maar dan toch vooral buiten mijn job.”