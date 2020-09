Belgische Keurslagers Gesponsorde inhoud Koken voor je bezoek zonder in de keuken te staan.

5 x tafelfun met je bubbel!

Belgische Keurslagers

10 september 2020

Een avondje gezellig tafelen met je bubbel maar geen zin om lang achter het fornuis te staan? Geen zorgen: om van dat zomerse etentje een smakelijke topper te maken, hoef je niet per se een keukenprins(es) te zijn. Van een zonnige gourmet tot een plezierige pizzaparty: deze vijf gerechten tover je in een handomdraai op tafel, zodat je maximaal kan genieten van je bubbel.

#1 GOURMET

Gourmet alleen iets voor kerst en nieuw? Welnee! Ook ‘s zomers zorgt het kleine broertje van fondue voor fijne momenten samen. Weinig werk en supergezellig want iedereen laat met z’n eigen pannetje de chef-kok in zich los. Zonder malse stukjes vlees natuurlijk geen geslaagde gourmetparty maar ook met groenten kan je lekker aan de slag. Wat dacht je van courgetterolletjes gevuld met mozzarella bijvoorbeeld of groene asperges in een plakje bacon? Vlees, groenten en een paar verzorgde bijgerechten: voor elk wat wils op tafel én ook je kroost vindt het plezant, dat samen kokkerellen.

#2 WOK

Liever niet grillen? Ook een avond rond de tafelwok is altijd een knus idee. Je gesneden groentjes en stukjes vlees roerbakken kan in een grote wok waarin iedereen om beurten z’n eigen favoriete combo’s bereidt of met een mini-wokset en kleine wokpannetjes. Een assortiment sausjes, een glas saké of een ijskoude Tsingtao erbij… en je komt meteen in oosterse sferen.

#3 TAPAS

Zin in wat zuiderse vibes in je bubbel? Viva las tapas! Overal ter wereld populair en nergens zo lekker als buiten. Met die Spaanse hapjes is het altijd fijn aperitieven maar serveer ze ook eens als volwaardige maaltijd. Start met koude tapas zoals charcuterie en kaas, gevolgd door warme zoals balletjes en kippenboutjes. Maak er meteen een totaalbeleving van met sangria, een lekkere Spaanse wijn en een vleugje zonnige muziek op de achtergrond. ¿ Dónde está la fiesta, por favor ?

#4 KAASSCHOTEL

Winter of zomer, met een kaasschotel als hoofdgerecht scoor je altijd. Zeker wanneer je hem lekker evenwichtig en gevarieerd samenstelt of laat samenstellen. Op dat perfecte exemplaar ligt een combinatie van soorten, vormen en kleuren te pronken, want ook het oog wil wat. Garneer met een waaier van fruit en noten, stukjes stokbrood en enkele heerlijke confituren. Zo hoef je niet eens meer ‘say cheese!’ te zeggen voor die leuke bubbelfoto.

#5 PIZZA- OF BURGERPARTY

Een hit bij het jonge volkje en bij al wie jong van hart is: een pizza- of burgerparty! Fun cooking op z’n best: met een mini-pizzaoven of teppanyaki plaat in het midden van de tafel en iedereen die z’n eigen hap bakt en belegt. Tip: maak het jezelf extra makkelijk met een vooraf samengesteld partypakket.

