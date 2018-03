Koken voor 1: drie tips die het gemakkelijker maken MV

28 maart 2018

12u00

Bron: well + good 1 Nina Je loopt naar de winkel en koopt hem helemaal leeg, om vervolgens nog twee uur in de keuken te zwoegen voor een portie eten die je nooit of te nimmer alleen op krijgt. Komt het bekend voor? Dan woon je waarschijnlijk alleen en is voor 1 persoon koken dagelijkse kost. Het kan ook gemakkelijker.

Alhoewel het veel simpeler zou zijn om elke dag naar een vettige diepvriespizza te grijpen, het is toch best dat je dat idee maar zo laat. Koken voor een persoon is geen pretje. Maar deze tips maken je leven toch al iets gemakkelijker.

1. Bekijk het internet voor inspiratie, maar wees specifiek

Het mooie aan ons tijdperk? Het internet. Een druk op je muis en je wordt overspoeld door informatie. Soms misschien door net iets te veel informatie. Ga je op zoek naar een lekker recept voor vanavond? Zoek dan specifiek. Laat zoekopdrachten zoals 'gezond gerecht' achterwege want na de eerste keer zoeken ga je al te veel recepten tegenkomen en geen selectie meer kunnen maken van wat nu goed of slecht is. Zoek bijvoorbeeld onder 'gezond recept voor 1 persoon' en je zal veel meer goede recepten tegenkomen.

Vergeet daarnaast ook niet op andere plaatsen te kijken dan de standaard zoekmachines. Websites zoals Youtube of Instagram tonen vaak handige stap voor stap video's.

2. Plan je trip naar de winkel

Lekkere receptjes voor deze week gevonden? Check. Dan is het nu tijd om een boodschappenlijst te maken en naar de winkel te trekken. Waarom is het voor jou zo belangrijk om wel echt een boodschappenlijst te maken? Omwille van de grote hoeveelheden. Jammer genoeg worden voedingswaren vaak in grote hoeveelheden verkocht en daarom is het handig om op voorhand te weten hoeveel je van iets nodig hebt en of je het eventueel nog eens opnieuw kan gebruiken deze week.

3. Plan het koken in

Het meest gehoorde excuus waarom we niet koken: "ik had er geen tijd voor". Maar laat dat excuus je niet in de weg staan van gezonde thuis klaargemaakte maaltijden. Iets wat niet altijd evident is wanneer er niemand is om je te helpen. Als tegenargument: je moet ook met niemands agenda rekening houden om te koken. Je kan bijvoorbeeld op zondag al wat voorbereidingen doen voor de rest van de week.