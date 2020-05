Elke dag vers Gesponsorde inhoud Koken met asperges moeilijk? Deze snelle quiche met het witte en groene goud is een makkie

Aangeboden door Lidl

21 mei 2020

12u00 0

De Belgische asperges zijn op hun lekkerst deze maand en nee, je hoeft echt geen topchef te zijn om iets heerlijks met ze te maken. In deze poepsimpele quiche spelen witte én groene asperges de hoofdrol. Klaar in een wip!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig (voor 4 personen)

150 g groene asperges

150 g witte asperges

2 rollen kruimeldeeg

1 ei

250 g ricotta

100 g rauwe ham

50 ml room

50 ml melk

handvol basilicumblaadjes, fijngesneden

2 el fijngehakte bieslook

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Rol beide stukken kruimeldeeg uit tot 1 grote lap van 5 mm dik en bekleed er een bakvorm van 20 op 30cm mee. Bedek het deeg met bakpapier en vul de vorm met bakbonen of ongekookte rijst. Zet 10 minuten in de oven. Verwijder de bakbonen en papier en zet nog eens 5 minuten in de oven. Laat iets afkoelen.



2. Maak de asperges schoon. Klop het ei met de ricotta, room en melk los. Voeg het basilicum toe en kruid met peper en zout.



3. Leg de ham op de taartbodem. Schep er het ricottamengsel op en strijk mooi uit. Verdeel er de asperges over en zet de taart nog eens 25 minuten in de oven. Werk voor het serveren af met de bieslook.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!