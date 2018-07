Koffie maakt je niet nuchter en helpt ook niet tegen een kater mv

15 juli 2018

09u01

Bron: Insider 2 Nina Er is niets beter dan een tasje koffie na een lekkere maaltijd, zeker wanneer je enkele glazen wijn ophebt. Ook al krijgen we snel het gevoel dat cafeïne ons opnieuw alert maakt, het heeft geen effect op hoe nuchter je bent.

Professor Tony Moss van de London South Bank University toonde via een experiment dat koffie alcohol niet doet verdwijnen uit het bloed. Hij liet vijf studenten wodka en tonic drinken, precies afgemeten zodat ze het effect van de alcohol zouden voelen. Dan werd hen gevraagd met een metalen cirkel rond een draad te gaan zonder die aan te raken. Alle vijf faalden ze stuk voor stuk, ook na een bakje troost werden de resultaten niet beter.

De beste manier om te ontnuchteren? Wachten. "We weten uit onderzoek dat koffie geen 'tegengif' voor alcohol is. Een koffie drinken zal ervoor zorgen dat je een minder slaperig gevoel hebt."

Kater

Ook helpt het drankje niet tegen een kater. Van koffie en fruitsap drinken tot een groot ontbijt met extra vitamine C; we hebben het allemaal al geprobeerd. Maar helaas, geen van die middeltjes blijkt ook echt te werken. De wetenschap achter koffie en fruitsap stelt dat de cafeïne en suiker je metabolisme versnellen en zo zorgen dat de alcohol sneller uitgewerkt is. Het probleem daarbij is dat de dosis suiker en cafeïne die je daarmee binnenkrijgt veel te klein is om dat ook effectief te bereiken.

En nee, ook die pijnstiller voor het slapengaan helpt niet, net als nog méér alcohol ’s morgens vroeg. Het doet je tijdelijk beter voelen, omdat alcohol je pijn wat verdooft, maar zodra het effect is uitgewerkt zal je je eens zo miserabel voelen.