Koen De Bouw en zonen voor NINA: "Als ik naar hun foto’s van vroeger kijk, denk ik: fuck. Waar is de tijd en hóé snel is dat gegaan?"

21 september 2018

16u33 0 Nina Over acteur Koen De Bouw (53) kunnen we hier in de overtreffende trap schrijven. Maar de allerknapste rol van zijn leven? Die speelt hij gewoon thuis. Als vader. Met zonen Xander (22) en Jolan (24) als uitmuntend bewijs. Morgen staan de drie heren samen in NINA, vandaag geven we je alvast een voorproefje en een blik achter de schermen van de fotoshoot.

Die kaaklijn. Die jukbeenderen. Die mysterieuze blik. Zelfs hun stemmen. Jolan en Xander zijn uit hetzelfde verfijnde hout gesneden als hun vader. Twee knappe exemplaren – daar zit ook hun mama Chantal (Leyers, red.) voor veel tussen – die even zachtmoedig als bescheiden in het leven staan. Twee twintigers, volop hun weg zoekend in het leven. Twee jongemannen ook, die nog thuis wonen. "Wij zijn gewoon graag bij onze ouders", klinkt het.

Met hun papa staan ze model voor de najaarscollectie van het Deense modemerk JACK & JONES. Jolan deed dat al eerder, voor Xander is het de eerste keer. De foto’s zijn gemaakt in de Ardennen, maar voor het interview zijn we welkom bij Koen en Chantal thuis: een mooi, warm nest in de stad. Terwijl er buiten een nazomers onweer woedt en het avondeten nog op tafel staat, komt Koen – zijn keukenschort voorgebonden – ons begroeten, schenkt Chantal ons alvast een glas rode wijn in en sijpelen Xander en Jolan een voor een binnen. Voor een gesprek over die unieke band tussen een vader en zijn twee volwassen zonen. Koen zucht eens, zo in de zetel naast zijn jongens: "Als ik naar hun foto’s van vroeger kijk, denk ik: fuck. Waar is de tijd en hóé snel is dat gegaan?" Benieuwd naar meer? Het volledige interview met Koen, Jolan en Xander De Bouw lees je morgen in NINA of online op nina.be.

Neem hieronder een kijkje achter de schermen:

