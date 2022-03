Knallen met één kleur, ecologische IKEA of slim besparen: de 7 woontrends van het voorjaar

1. Een blikvanger die niet opvallend moet zijn

Het terras is het verlengstuk van onze woonkamer geworden en dus kleden we het graag tot in de puntjes aan. Maak het verschil met een blikvanger. Dat hoeft niet per se iets opvallends of kleurrijks te zijn, het kan evengoed een designstuk zijn. Kijk maar naar deze 100 procent Belgische Hulasol. Het is de eerste lamp en parasol ter wereld geïntegreerd in één product. Overdag biedt de Hulasol schaduw en ’s avonds voorziet hij je terras van sfeerverlichting. Zelfs dichtgevouwen is het een stijlvol element.

Op de foto: Hulasol 4.990 euro met kabel of 5.870 euro met batterij (inclusief 21% btw), via hulasol.com.

2. Vlechtwerk: de trend waar je aan moét meedoen

Je kan niet meer naast gevlochten meubels en decoratie van rotan en bamboe kijken. De hype heeft een hoogtepunt bereikt en je bent bijna verplicht om eraan mee te doen. Het aanbod is zo uitgebreid dat je zeker iets vindt dat bij je smaak past: schalen, kisten, banken, stoelen, lampenkappen, rekjes …

Links op de foto: Rieten lampen (149 euro), kast (1.452,65 euro), stoel (287,20 euro), wandwaaiers (19,99 euro - set van twee). Rechts op de foto: Rieten lampen: 149 euro. Alles via laredoute.com.

3. Milieubewuster zijn we

Binnen...

Iedereen moet zijn steentje bijdragen voor een beter milieu, dat beseffen ook steeds meer meubelfabrikanten. IKEA zet er fel op in en besliste om nog meer duurzame en hernieuwbare materialen te gebruiken, zoals gerecycleerd glas voor de vazencollectie ‘Konstfull’, visnetten en -touwen voor de kapstok ‘Knopare’ en snelgroeiende bamboe voor de wasmand ­’Saluding’ en de snijplank ‘Stolthet’.

Op de foto: Konstfull vazen vanaf 4,99 euro, via ikea.be.

... en buiten

Ferm Living geeft het goede voorbeeld met deze heruitgave van de klassieker ‘Desert Chair’. Die steekt voortaan in een ecologisch jasje met een zitting van petgaren van gerecycleerd plastic, perfect bestand tegen alle weersomstandigheden. De collectie telt ook opvouwbare stoelen en tafeltjes die snel aan de kant kunnen.

Op de foto: ‘Desert Chair’, 319 euro via lafabrika.be.

4. Kleinere veranderingen, groots resultaat

Dat je met een likje verf een interieur makkelijk een andere look kan geven, wist je al. Maar ga dit voorjaar gerust een stapje verder en monteer andere klinken op de deuren en handgrepen op de kasten. Moeilijk is dat niet. Zelfs een keukenkraan vervangen door een hipper exemplaar is kinderspel nu Grohe met QuickFix een ­alles-in-éénpakket heeft voor eenvoudige verbeteringen in de keuken en badkamer. Stap voor stap wordt alles uitgelegd, dus het kan niet misgaan.

Op de foto: Essence, vanaf 190 euro, grohe.be.

5. Knaldrang

Met één kleur of ...

Dat we met z’n allen een bijna eindeloze knaldrang hebben na jaren waarin amper iets kon, weerspiegelt zich ook in onze huizen. Een kleurrijk interieur is nu echt wel de norm. Je kan gerust knallen met één kleur, op voorwaarde dat je er all the way mee gaat en er een hele ruimte in onderdompelt. Wat voor een groots effect dat heeft, zie je in deze badkamer, waar zelfs het bad en het wasmeubel terracotta zijn. Daarvoor maakte de fabrikant gebruik van een bijzondere betontechniek.

Op de foto: Meubel 2.394 euro en bad 4.950 euro, via detremmerie.be.

... met tal van kleuren

Ben je iemand die spontaan vrolijk wordt van kleuren? Dan dagen we je uit om voor een bonte mix te kiezen waarin niet alleen de muren, maar ook de deurlijsten, meubels en accessoires een ander kleurtje hebben. Hoe gewaagder, hoe geslaagder. Om een kakofonie te vermijden, doe je er goed aan eerst een moodboard te maken.

Op de foto: Zetel ‘Ama’ (1.099 euro), fauteuil ‘Judi’ (499 euro) en poef ‘No. 9' (159 euro, via sofacompany.com.

6. Een eigen cocon

Corona heeft ons allemaal naar buiten gejaagd, waar we dikwijls rond een vuurschaal bij elkaar kropen. Erg comfortabel was dat niet en dat is de reden waarom er nu massaal veel mensen een buitenkamer installeren: een aparte coconplek, los van het huis, waar je helemaal ­beschut zit. Van een luxueuze tent over een strakke aluminium constructie tot een oude serre die een nieuwe functie krijgt: het kan allemaal. Met een inrichting op maat maak je er een onweerstaanbaar plekje van.

Op de foto: Bank (279 euro) en tafel (149 euro) van Paulette. Gestreepte kussens vanaf 34,95 euro, via casashops.com.

7. Slim besparen met slimme apparaten

Met prijzen die door het dak gaan is het zoeken naar allerlei manieren om energie te besparen. Met de hulp van slimme, ­geconnecteerde apparaten lukt dat eenvoudig. Die zijn dan ook volop aan het doorbreken. Een van de meest toegankelijke is de slimme thermostaat van Nest, die ervoor zorgt dat je veel efficiënter verwarmt. Hij bespaart onder andere door te leren hoelang het duurt om jouw huis warm te krijgen en weet via geofencing ook wanneer je bijna thuis bent en de ruimte dus opgewarmd moet worden.

Op de foto: thermostaat van Nest (249 euro), via store.google.com.

