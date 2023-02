Kleurde jij seksueel al eens buiten de lijntjes? 40 Vlamingen reageren: “Ja, met mijn schoonmoeder”

Wat is het verste dat jij al buiten de lijntjes kleurde? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Seks op het werk! Met een politicus! Fuck, zo geil.”

Lessen voor thuis: “Deze koppels bevinden zich in de gevarenzone”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Seksuele grenzen aftasten en verleggen doet bíjna iedereen.

“Slechts een aantal mensen zeiden dat ze nog nooit buiten de lijntjes hadden gekleurd. Maar zij waren in de minderheid”, reageert Uwe. “De meesten hebben al weleens een kinky fantasie uitgevoerd.” En die wilde avonturen zijn erg gevarieerd. Van een spontane vrijpartij in een maïsveld tot trio’s, erotische kasteelfeestjes of seks in een volle treinwagon. Nog zo’n leuk voorbeeldje: ‘Grey’s Anatomy’ in het echt. Er was een vrouw die toegaf dat ze tijdens haar shift seks had in het ziekenhuis waar ze werkt.

Quote Veel mensen bekennen dat ze een minnaar of minnares hebben. Uwe Porters

Hetgeen wat Uwe nog het meest is opgevallen: erg veel mensen kleuren buiten de monogame lijntjes van hun relatie. Vaak met medeweten van de partner. Maar het gebeurt toch ook bijzonder vaak zonder dat de partner op de hoogte is. En dat gaat van een eenmalig slippertje tot een langlopende affaire.,“Pas op: ik wil het zéker niet goedpraten”, benadrukt Uwe meteen. “Maar het feit is dat veel mensen bekennen dat ze een minnaar of minnares hebben. Dat kunnen we niet negeren, want dan zouden we onze kop in het zand steken.”

“De vraag is: waarom gaan zo veel mensen vreemd? Wellicht zijn er tal van motieven”, vermoedt ze. “Al denk ik dat er in veel gevallen één groot probleem aan de basis ligt: een gebrek aan communicatie.” Dat heeft te maken met de vijf verschillende liefdestalen, zegt Uwe. “Ken je die? De liefdestalen zijn de manieren waarop mensen hun liefde laten zien aan de partner.”

De eerste taal is die van tijd en aandacht. Taal nummer twee is die van de fysieke aanraking. Taal drie is die van dienstbaarheid: de vervelende klusjes opknappen, of een ontbijtje klaarzetten op een blauwe maandag. Taal vier komt in de vorm van complimentjes en aanmoedigingen. Terwijl nummer vijf de vorm aanneemt van cadeautjes.

“Als partners een verschillende liefdestaal hebben, is het soms moeilijk om elkaar te begrijpen. Door die ‘taalbarrière’ kunnen ze vastraken in een vicieuze cirkel, want ze denken: ‘de ander verstaat me nooit’. En dan bevinden koppels zich in de gevarenzone.”

“Dat komt trouwens overeen met wat de bekende relatietherapeute Esther Perel zegt over vreemdgaan. Volgens haar voelt iemand die vreemdgaat zich wel aangetrokken tot de andere persoon, maar vindt hij of zij vooral het idee om nog eens echt ‘gezien’ te worden verleidelijk. Er komt zo een andere, nieuwe versie van jezelf naar boven, en dát leidt tot een rush.”

“Laten we overspel niet rechtvaardigen, maar wel een deur openzetten naar openhartige gesprekken over het onderwerp. Pas als het geen taboe meer is, beseffen we dat de ‘bedrieger’ niet per se een pathologische boeman is. En zal stilletjes aan de schaamte verdwijnen bij partners die elkaar toch nog een tweede kans geven na bedrog.”

