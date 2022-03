Kleding die je niet kan dragen maar wel miljoenen waard is: NFT’s zijn ook een hype in de modewereld

Hoewel velen dachten dat om een tijdelijke rage ging, nemen NFT's nu ook de modewereld over. Steeds meer modemerken bieden zulke virtuele items aan en die kunnen bakken geld waard zijn. Investeer jij binnenkort in een luxesneaker die je niet kan dragen?

Je leest het goed. Je hoeft kleren niet meer in je kast te hebben of te dragen om in de mode te zijn. De modewereld begint steeds vaker in te zetten op digitale ervaringen. En daarmee doelen we niet op online shopping. Wel op het verkopen van kleren, schoenen of accessoires in de vorm van NFT’s. Dat letterwoord staat voor ‘non-fungible token’: een digitaal certificaat dat je kan gebruiken om te bewijzen dat een digitaal object jouw eigendom is. Die tokens kunnen een streepje muziek, meme of een tweet zijn, maar dus ook virtuele modeobjecten. En omdat die digitale objecten ‘one of a kind’ zijn en blijven, kunnen ze weleens in waarde toenemen.

‘Figitale’ kleding

Alsof je kleding koopt voor je mannetje in de game ‘The Sims’, kan je nu ook een virtuele outfit kopen voor je eigen avatar in de metaverse. Al bestaat er ook digitale kleding die je op digitale foto’s van jezelf kunt laten plaatsen. En als je denkt dat niet-bestaande kleding geen succes kent, denk je best even opnieuw. Zo bracht Dolce & Gabbana een collectie uit van negen NFT’s en de twee digitale jurken, een pak en twee kroontjes werden geveild voor maar liefst 5,65 miljoen dollar (5,1 miljoen euro).

Sommige merken bieden naast de NFT ook nog het fysieke kledingstuk aan. Dan spreken we van een figitaal (digitaal én fysiek) mode-item. Luxemerk Balmain bracht samen met Barbie vorig jaar zo’n ‘figitale’ collectie uit: drie looks op avatars van Barbie en Ken werden toen geveild voor elk tienduizenden euro’s. Dezelfde looks konden ook fysiek gekocht worden.

Ook cyberschoenen zijn populaire NFT’s: een opvallende nieuwe trend op Instagram zijn de ‘concept kicks’. Ze worden verkocht door individuele ontwerpers op het platform en via een link kan je met je cryptocoins op de NFT’s bieden. Wie de futuristische schoenen al eerder zag passeren en ze dacht te dragen, moeten we dus teleurstellen.

NFT’s in de mainstream

Toen de NFT-rage begin vorig jaar opkwam, waren heel wat van de digitale platforms om de tokens te kopen nog niet gebruiksvriendelijk genoeg voor een breder publiek. Het laatste jaar zijn cryptocoins echter steeds toegankelijker geworden en werd de NFT steeds populairder bij luxeconsumenten en verzamelaars. Dat weten ook heel wat merken die nu mee op de NFT-trein te springen. Zo kocht Nike een start-up over die gespecialiseerd is in het ontwerpen van virtuele mode en digitale verzamelobjecten.

Phygitals

De virtuele mode is zelfs zo populair dat deze week de eerste metaverse-modeweken doorgaan. Heel wat merken, waaronder Tommy Hilfiger en Dolce & Gabbana, zullen hun collecties op digitaal platform Decentraland gedurende vier dagen virtueel voorstellen. In tegenstelling tot de traditionele modewerken heb je geen tickets nodig. Iedereen kan dus naar de virtuele shows kijken en zelf cyberkledingstukken kopen voor hun avatars. Sommige merken, waaronder Tommy Hilfiger, zullen diezelfde items ook fysiek aanbieden.

Maar dat is niet het enige dat het modemerk zal doen in de metaverse. Tijdens de modeweek zullen geïnteresseerden hun avatar kunnen teleporteren naar een virtuele winkel van Hilfiger waar ze uit een gelimiteerde lentecollectie kunnen kopen. Opvallend, de artikelen die klanten kopen als NFT kunnen ze later inwisselen voor fysieke kleding die, net als wanneer je op een webshop winkelt, bij de mensen thuis wordt geleverd.

