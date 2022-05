Kleden we ons op de werkvloer informeler sinds de pandemie? “Doe alleszins niet aan overdressing”

Mannen strak in het pak. Vrouwen op hoge hakken. ‘Dress for succes’ is een eeuwenoud stereotype op de werkvloer. Hoe formeler de outfit, hoe hoger de functie. En als je promotie wilt, dan kleed je je het best zoals je leidinggevenden. Maar geldt dat nog altijd, nu de pandemie een statement maakte van een overhemd gecombineerd met een joggingbroek en pantoffels?

Hoe formeler je je kleedt op de werkvloer, hoe hoger je positie in de hiërarchische werkladder, lijkt het. Een man strak in het pak? Waarschijnlijk de manager of CEO. Een vrouw op stiletto’s? Idem. Maar toen kwam covid. En thuiswerken. De formele outfits werden (half) overboord gegooid en online meetings werden gevolgd in strak hemd, joggingbroek en pantoffels. Nu we geleidelijk aan opnieuw naar het kantoor trekken, rest ons dus maar één vraag: hoe zit het met ‘dress for succes’?

De juiste outfit, de juiste boodschap

Het idee van ‘dress for succes’ komt voort uit het principe waarbij je je voor je outfit inspireert op de mensen in de organisatie wiens job je graag zou hebben. Als je je kleedt zoals jouw manager, dan geef je subtiel aan dat je graag bij die groep wilt horen.

Quote Managers zijn meer geneigd om mensen aan te nemen en te promoveren die op hen lijken

Volgens een Amerikaanse studie aan de Kenan-Flager Business School is het een effectieve strategie om je outfit overeen te laten komen met die van de andere werknemers. We denken namelijk positief over mensen die we als gelijkwaardig zien. Uit ander onderzoek, gepubliceerd in ‘American Sociological Review’, blijkt ook dat managers meer geneigd zijn om mensen aan te nemen en te promoveren die op hen lijken, zowel qua prestaties als qua kledingstijl. Nog een voordeel van ‘dress for succes’?Je voelt je er zelfverzekerder door en gaat zo onbewust ook betere prestaties leveren.

Valkuil: overdressing

“Tegenwoordig is het wel een uitdaging om je te kleden naar de normen van het bedrijf waarin je werkt”, zegt Joey Price van consultingbureau ‘JumpStart:HR’ en gastheer van de ‘While We Were Working’-podcast. “Vroeger droeg iedereen formele kleding, dus was het eenvoudig om je daarop af te stemmen. Tegenwoordig zijn de regels veel vrijer. Dat zorgt ervoor dat je nog eens extra pluspunten scoort wanneer je de kledingvoorschriften in jouw bedrijf juist interpreteert. Het toont aan dat je aandachtig bent en toegewijd aan de bedrijfscultuur.”

Al loert daarin één grote valkuil: overdressing. Dat doe je best niét. Het kan zelfs je reputatie schaden. “Overdressing laat zien dat je de bedrijfscultuur niet begrijpt. Dat je er niet bij wil horen”, aldus de Londense coach Sarah Archer.

Kledingregels gelden nog altijd

Hoewel we dus veel vrijer zijn in hoe we ons kleden naar het werk, houdt je best nog altijd de kledingregels in het oog. “De sleutel is zorgvuldige observatie. De kledingregels juist interpreteren speelt altijd in je voordeel. Want als je er echt geen aandacht aan besteedt, zal je ook niet herinnerd worden op de werkvloer.”

Werknemers die effectief promotie willen maken, stemmen hun kleding het best nog altijd af op de persoon die hun droomjob invult. “Zolang je indruk op iemand moet maken, blijft je uiterlijk een grote rol spelen.” Al is er één ding dat we niet mogen vergeten, volgens Joey Price. “Zelfs werknemers die de dresscode perfect opvolgen, zullen zich nog altijd moeten bewijzen op vlak van prestaties.”

