“Klaarkomen tijdens telewerken geeft me een concentratieboost.” 35 Vlamingen over hun doordeweekse seks

Wat vind jij fijn aan je gewone, doordeweekse seks? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 31.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “De werkdag erna voelt een tikkeltje anders. Dan ben ik echt in een gelukkigere mood.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Maak na de seks nog tijd voor nazorg en je geniet langer van je relaxte geluksroes”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Doordeweekse seks is geen evidentie.

En paar enkelingen geven aan dat ze van maandag tot vrijdag op hun kin mogen kloppen. “Welke doordeweekse vrijpartijen?”, sturen ze met een vleug sarcasme. Een veel grotere groep benadrukt dat seks doorheen de week niet vanzelfsprekend is, maar àls het gebeurt, dan is het heerlijk spontaan. Porters: “Koppels die al een tijd samen zijn, durven seks al eens ‘in te plannen’ in het weekend, wanneer het minder druk is. ‘Vanavond maken we nog eens tijd, hé schat’.”

Quote Mensen vinden het fijn om te voelen dat er naar hen verlangd wordt. Ook al zitten ze onopge­maakt en in een slobberou­tfit thuis, achter hun computer. Uwe Porters

Een doordeweekse vrijpartij is dus minder gepland, meer ongedwongen. En dat kan gaan van een vluggertje op de keukentafel tot een simpele knuffel die uitmondt in méér. “Blijkbaar zijn er heel wat mensen die tijden het telewerken een pauze nemen”, zegt Porters met een lach. “Verschillende Vlamingen vertellen ook dat ze deze gestolen momentjes appreciëren omdat ze dan de verbinding en verbondenheid voelen met hun partner. Ze vinden het fijn om te voelen dat er naar hen verlangd wordt. Ook al zitten ze onopgemaakt en in een slobberoutfit thuis, achter hun computer.”

Het hoeft er dan niet altijd wild of kinky aan toe te gaan. Liefde, zachtheid, intens in elkaar verstrengeld zijn: dat leidt ook tot puur genot. “Partners in een lange relatie zijn vaak perfect op elkaar afgestemd. De spontane nummertjes zijn hét moment om daar de vruchten van te plukken. Anderzijds zeggen sommigen dat de seks soms heel rustig begint, maar onverwachts toch steviger, beminnend en ruiger wordt. Zeker wanneer koppels dat niet verwachten, vinden ze het des te fijner.”

Quote Als mensen doordeweek­se seks beschrij­ven, gebruiken ze woorden als ‘ontspan­nend’ of ‘een moment van zen in de chaos’. Uwe Porters

“Kortom, het is fantastisch om te merken dat veel mensen genieten van die doordeweekse vospartijen”, zegt Porters. Het werkt zelfs bijna als een soort catharsis. “Als mensen doordeweekse seks beschrijven, gebruiken ze woorden als ‘ontspannend’ of ‘een moment van zen in de chaos’. Het is een zalige manier om alle stress van de dag los te laten. Dat komt omdat je gelukshormonen zoals oxytocine in de lucht worden gestuwd. En het is geweten dat wanneer oxytocine floreert, er geen ruimte is voor stresshormonen zoals adrenaline. Het is het een of ’t ander.”

En daar kan je lang van nagenieten. “Vooral mannen geven aan dat ze de dag erna nog profiteren van die relaxte geluksroes. En dé manier om die roes te verlengen? Vlak na de seks nog tijd vrijmaken voor nazorg, zoals een knuffel, een zoen, in elkaars armen liggen of nog even napraten. Sommige mensen geven aan dat ze daar nog het meest van al van genieten, en dat ze zich dan helemaal zen voelen.” Wie dus stress heeft door een naderende deadline op het werk, weet wat hem of haar te doen staat.

Uwe Porters verkoopt nu ook ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: