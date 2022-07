Klaar voor Wimbledon? ‘Tenniscore' of plooirokjes, poloshirt en witte sokken zijn een trend

De sport- en modewereld vloeien al een aantal jaar mooi in elkaar over. Aanvankelijk ging dat vooral om nonchalance, tegenwoordig kiezen we voor een meer flirterige, kokette look. ‘Tenniscore’ heet dat, een stijl die inspiratie haalt bij, je raadt het al, tennis. Plooirokken, skorts, hoge witte sokken en poloshirts: het kan allemaal. Zéker nu Wimbledon weer plaatsvindt.

Nooit iets gehad met tennis? Dan kan het weleens zijn dat het tij binnenkort keert. De sport bepaalt namelijk al een tijdje mee het modebeeld. In magazines zien we modellen in sportieve en smetteloos witte outfits poseren, op Instagram kom je om de haverklap influencers tegen die precies klaargestoomd zijn om een grandslamtitel binnen te halen.

Flirterige esthetiek

Ter verduidelijking: het is helemaal niet nodig om een balletje te slaan. Ook naast het tennisveld kan je scoren met een preppy, retrochique outfit. De trend is al een hele tijd zichtbaar op sociale media: vooral op Instagram en TikTok is het een enorme rage en dragen gebruikers witte hoge sokken, tennisrokjes en sweatshirts dat het een lieve lust is. “Tennis beleeft een groot, groot momentum”, zo stond er vorig jaar in Vogue Business te lezen, het broertje van de modebijbel dat zich focust op trends in de industrie.

Volledig scherm Tenniscore © @SOFIAMCOELHO I Pinterest

Maar dit jaar breekt de trend pas écht door, volgens trendwatchbedrijf Heuritech. “Tennisminirokjes zorgen voor een heuse buzz op sociale media, vooral onder jongere consumenten. Volgens onze trendvoorspellingen zullen we ze nu twintig procent vaker zien dan in 2021. Het succes kan worden toegeschreven aan hun ouderwetse, maar flirterige esthetiek, die de hoeksteen vormt van de tenniscore beweging. Op TikTok wordt in duizenden video’s uitgelegd hoe je ze kunt stylen of zelfs kunt maken, en op Instagram promoten beroemdheden en influencers hun favoriete merken. Tennisrokjes kunnen op het veld gedragen worden, maar ook ver daarnaast.”

(Lees verder onder de video.)

Gen Z is mee

Op zich is deze trend geen grote verrassing, want de tennis- en modewereld waren altijd al een beetje versmolten. Denk maar aan Stan Smith: de Amerikaanse tennisser heeft heel wat tornooien op zijn naam staan, maar is vooral bekend omdat hij ooit een sneaker ontworpen heeft voor Adidas. Je raadt het al: dé Stan Smith, uiteraard. Nog een voorbeeld is het luxemerk Ralph Lauren, dat al jaar en dag een van de officiële partners is van Wimbledon, US Open en de Australian Open. En dan is er nog René Lacoste. De Fransman won in de jaren twintig van de vorige eeuw twee keer Wimbledon, maar gaat vooral de geschiedenisboeken in als de oprichter van het modemerk Lacoste en de bedenker van de iconische krokodil als logo.

Volledig scherm René Lacoste op Wimbledon in 1927. Hier is het krokodil embleem reeds te zien. © Getty Images

Als mode en tennis al jaren twee handen op één buik zijn, waarom duikt tenniscore dan juist nu op? Enerzijds is die opmars te danken aan een nieuwe generatie tennissterren die klaarstaat. De Japanse Naomi Osaka is amper 23 jaar, maar nu al een van de grootste sterren in de tenniswereld. En ze heeft een duidelijke interesse in fashion: ze stond al op de cover van de Japanse en de Amerikaanse Vogue én is ambassadrice voor Louis Vuitton. Nog een grote naam is Coco Gauff (17). Dit opkomend talent is eveneens het gezicht van de samenwerking tussen New Balance en het poepsjieke Parijse merk Casablanca. Het zijn twee grote namen waar Gen Z naar opkijkt en zich door laat inspireren.

Volledig scherm Naomi Osaka staat model voor de SS21 campagne van Louis Vuitton © Photo News

Volledig scherm Coco Gauff op Wimbledon in haar New Balance outfitand Jack Sock (not pictured) in action against France's Nicolas Mahut and China's Shuai Zhang during day seven of the 2022 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Sunday July 3, 2022. ! only BELGIUM ! © Photo News

Zijn die nieuwe iconen voor Gen Z de enige reden voor de heropleving van tennis-fashion? Niet echt. Anderzijds zit de tijdsgeest er voor iets tussen. “De pandemie zorgde voor een revival”, vermeldt Danniele Snyder, creatief directeur van het modemerk Dannijo, in The Telegraph. “Tennis was de coronasport bij uitstek die je buiten kan doen met vrienden, met respect voor social distancing.”

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by DANNIJO (@dannijo) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe draag je het?

Een skort, plooirok, gecropte polo, geribbelde tanktop, hoge sokken en sneakers. Veel meer heb je niet nodig om een look samen te stellen die tenniscore-proof is. En hoe meer retro, hoe beter. Daarnaast kan je een voorbeeld nemen aan de kledingvoorschriften van Wimbledon, dat net gestart is. Hier is de dresscode heel strikt: alles moet wit zijn. Alles. (Zelfs het ondergoed.) Maar je kan ook iets creatiever aan de slag gaan met een monochrome outfit in pastelkleurtjes. Of mix en match verschillende zachte tinten door elkaar. Aan jou de keuze. En wie iets minder tennisbaan-vibes wil uitstralen en meer streetstyle-allures, kan simpelweg een plooirok of skort combineren met een zacht vestje, hoodie of een hak.

Hieronder kan je alvast inspiratie opdoen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door emma chamberlain (@emmachamberlain) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :