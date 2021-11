KJ Apa uit ‘Riverdale’ drinkt moedermelk van zijn vriendin, maar is dat gezond? Vroedvrouw: “De eerste melk is als vloeibaar goud”

Vorige maand verwelkomden de Riverdale-ster en het Franse model Clara Berry een flinke zoon. Hoewel het geen verrassing is dat de vader van een pasgeborene ’s morgens zijn koffie nodig heeft, doet de manier waarop hij het drinkt toch de wenkbrauwen fronsen. Enkele dagen geleden deelde Apa op Instagram een video waarin je hem een scheut moedermelk - afkomstig van zijn vriendin Berry - in zijn koffie ziet gieten. Ja, dat hoor je goed. Moedermelk in zíjn kopje koffie.

In het filmpje klinkt het: “KJ, nee!”, waarop de acteur grijnzend “merci beaucoup” antwoordt en een grote slok van zijn koffie neemt. Apa noemt zijn vriendin in de caption van de video een ‘melkmachine’, waar Berry erg blij mee leek te zijn. “Blij om mijn familie te voeden”, reageerde ze.

Vloeibaar goud

Het lijkt vreemd om als ouder mee te genieten van de voeding van je pasgeborene. Is dat echt gek, of zit er iets in? Heeft het misschien zelfs gezondheidsvoordelen? Vroedvrouw Laurien H. maakt ons wegwijs in de wereld van moedermelk.

“Moedermelk is uiteraard volledig aangepast aan de noden van een baby. Het bevat een heleboel voedingsstoffen, antistoffen en eiwitten die een boorling nodig heeft”, legt Laurien uit. De bestanddelen veranderen in de loop van het borstvoedingstraject om aan de behoeften van de groeiende baby te voldoen. De samenstelling van de moedermelk is dus niet van begin tot einde hetzelfde.” Ze verduidelijkt dat borstvoeding drie verschillende fasen doorgaat.

“Eerst produceren moeders colostrum. Dat is een dikke, vette gele substantie tjokvol antistoffen en witte bloedcellen. Een beetje het ‘vloeibare goud’, zeg maar. Het beschermt de baby tegen infecties en ziektes en speelt ook een belangrijke rol voor het spijsverteringsstelsel van een pasgeborene”, legt Laurien uit. Colostrum bekleedt en dicht immers de doordringbare darmwand. Na colostrum spreken we over overgangsmelk. “Deze melk bevat meer vet, calorieën en lactose. Ook wordt ze qua kleur en textuur wat romiger dan colostrum.”

Quote De voedings­stof­fen in moedermelk worden door volwasse­nen anders afgebroken dan door baby's. Vroedvrouw Laurien

“Na zo’n vier weken spreken we dan over rijpe melk”, aldus de vroedvrouw. Rijpe melk is enorm rijk aan proteïnen, suiker, vitaminen en mineralen. Daarbovenop bevat het ook een heleboel bestanddelen zoals hormonen, groeifactoren en dergelijke om de gezonde groei en ontwikkeling van je baby te ondersteunen. De samenstelling van rijpe melk kan nog altijd veranderen van dag tot dag, maar over het algemeen blijven de bestanddelen vrijwel constant.

Wat de voedingsstoffen in moedermelk voor volwassenen doen, daarover is de vroedvrouw duidelijk: “Volwassenen hebben een heleboel eiwitten nodig en die zijn in moedermelk minder aanwezig dan in bijvoorbeeld koemelk. Daarnaast worden de voedingsstoffen in moedermelk ook nog eens anders afgebroken door volwassenen dan door baby’s”, aldus Laurien. Het is dus onwaarschijnlijk dat het ‘vloeibare goud’ hetzelfde voordelige effect zal hebben op volwassenen dan op baby’s.

Quote Het is zeker niet aan te raden om moedermelk in grote mate te beginnen drinken. Vroedvrouw Laurien

Minder voordelig dus, maar is het ook schadelijk? “Het is zeker niet aan te raden om moedermelk in grote hoeveelheden te beginnen drinken, want de eiwitsamenstelling is anders dan degene die wij als volwassenen nodig hebben.” Kleine hoeveelheden moedermelk kunnen absoluut geen kwaad, maar we maken er volgens de vroedvrouw beter geen nieuwe gewoonte van.

