Kinky overnachten: er bestaan nu ook ‘adult Airbnb’s’ voor koppels die dromen van meer erotiek

Met valentijn in zicht zijn heel wat tortelduiven op zoek naar de ultieme romantische getaway. Een chalet midden in een besneeuwd bos, een mooie hotelkamer in een idyllische stad of … een ultieme kinky overnachting. Wie dat laatste zoekt, heeft zijn eindbestemming gevonden. Want de bookingwebsite Airbnb biedt namelijk adult Airbnb’s aan. Oftewel: appartementen en studio’s die nét een tikkeltje meer dan gewoon ‘romantisch’ zijn.

Een veilige plek vinden om toe te geven aan je verlangens voor elkaar kan een hele zoektocht zijn. Of de kinderen liggen in de kamer naast je, of het werk raast door je hoofd. Kortom, de erotiek is soms ver te zoeken. Airbnb heeft daar alvast een oplossing voor. Althans, voor koppels die iets meer willen dan een mooie hotelkamer en een kingsize bed.

Het platform biedt namelijk ‘adult airbnb’s’ aan. Dat zijn kamers, studio’s of appartementen over de hele wereld die volledig in het teken staan van de erotiek. De Airbnb-pagina van Tantra Gardens, een loft in Vancouver (Canada), is er zo eentje. De foto’s die bovenaan de pagina prijken, geven al heel wat prijs van wat er in de loft aanwezig is. Al krijg je pas een volledig beeld dankzij de beschrijving die wat later volgt. “Dit appartement is een kinky-vriendelijke ruimte voor maximaal vier instemmende volwassenen. De ruimte heeft meerdere speelruimtes, op maat gemaakte BDSM-meubels, een spankinghoekje en bespiegelde slaapkamerplafonds.”

Met een 4.81 op 5 scoort de accommodatie, waarvoor je als koppel voor één nacht zo’n 465 euro moet neertellen, dus zeer goed. Ook de reviews zijn lovend. “Het decor is fantastisch en erg stimulerend. Eén nacht is niet genoeg om alles uit te proberen. Ook de ruimtes waren zeer netjes”, reageert Steven.

Verdoken hoekjes

Tantra Gardens in trouwens niet de enige locatie in hetzelfde thema. Over de hele wereld vind je zulke locaties. Een snelle zoektocht leverde bij ons soortgelijke kamers, studio’s, appartementen en zelfs huizen op in Frankrijk, het VK, Oekraïne, en Australië. Bij de meeste plekken zie je dankzij de foto’s in een één oogopslag wat je kan verwachten. Al zijn er ook subtielere pagina’s, zoals het charmante Parijse herenhuis van Ida. De neutrale beige kamer doet vermoeden dat je in een pittoreske setting beland, totdat je verder door de foto’s neust en een heuse BDSM-kelder tegenkomt. De verrassing zit dus ook soms in een klein hoekje.

Dat veel koppels op zoek zijn naar zo’n erotische hotspots valt volgens de Britse psychologe Amy Muise makkelijk te verklaren. “Het biedt koppels de kans om zichzelf te ontdekken en deel te nemen aan nieuwe opwindende activiteiten.” En dat allemaal onder het mom natuurlijk van ‘what happens on vacation, stays on vacation’.

Wil jij ook overnachten in een adult Airbnb? Op deze plekken kan je alvast terecht: 1. Tantra Gardens in Vancouver, Canada Volledig scherm © Airbnb Prijs voor één nacht: 465 euro.

Meer info op Airbnb. 2. Kinky Airbnb in Parijs, Frankrijk Volledig scherm © Airbnb Prijs voor één nacht: 185 euro.

Meer info op Airbnb. 3. The Sensual & Central Getaway in Brighton and Hove, Verenigd Koninkrijk

Volledig scherm © Airbnb Prijs voor één nacht: 329 euro.

Meer info op Airbnb. 4. Rockingham Escape in Shoalwater, Australië Volledig scherm © Airbnb Prijs voor één nacht: 174 euro.

Meer info op Airbnb.

