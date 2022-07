Kim Van Oncen schrijft een brief aan haar eerste vakantielief. “Jij was een Johnny, ik een Marina”

“Je was zo’n echte beachboy , de knapste van de kust. Veel te knap voor mij.” Toen ze veertien was, had actrice Kim Van Oncen (37) een ‘vakantieliefje’ aan zee, Tom. In een brief haalt ze twintig jaar later herinneringen op aan hun allereerste date - één die rampzalig afliep. “Mijn grootmoeder nam me bij de kraag en zei: ‘Naar huis, gij’.”

De zomer biedt alle ingrediënten voor een vurige vakantieflirt. Dat weten BV’s ook: sommige van hen hadden een vakantielief dat hen altijd bijbleef. In deze reeks voor nina.be schrijven de bekende koppen die oude vlam een openhartige brief.

Hey Tom,

Elke zomer gingen mijn broer en ik een maand naar de Belgische kust, samen met onze grootouders. Jij was er ook elk jaar met je ouders en je jongere broer. Onze broertjes speelden samen voetbal op het strand. Maar wij - tieners onder elkaar - hadden al andere interesses...

Quote Ik was in die periode vrij rebels: ik stak een sigaret op en bestelde een drankje met Passoa. Of was het een Breezer? Kim Van Oncen

Die ene zomer werd ik tot over mijn oren verliefd op jou. Ik was veertien jaar. We gingen helemaal op in de nineties: jij was een Johnny, ik een Marina. Je was zongebruind, je had lang, blond, golvend haar en hagelwitte tanden. Een echte beachboy. En veel te knap voor mij. Je zag mij amper staan. Tot die ene keer.

Je vroeg me mee op een date, en mijn geluk kon niet op. Eindelijk was het zover. Jij en ik gingen een terrasje doen op de dijk. Ik was in die periode vrij rebels: ik stak een sigaret op en bestelde een drankje met Passoa. Of was het een Breezer? Daar zat ik dan, stoer te doen aan jouw zijde, de knapste gast van de kust. En toen gebeurde het.

Ik zag je nooit meer

Mijn grootmoeder kwam eens kijken hoe mijn allereerste afspraakje verliep en ze zag me daar roken en alcohol drinken. Ze nam me prompt bij de kraag en zei streng: ‘Naar huis, gij!’. Het was de grootste vernedering van mijn leven, Tom. Mijn wereld verging. Ik heb het haar al lang vergeven, maar ik was op dat moment ontzettend boos op mijn grootmoeder: hoe kon ze me dat aandoen? Mijn eerste date met jou was meteen ook de laatste.

Quote Onze date was alleszins ‘onvergete­lijk’: als ik eraan terugdenk, vind ik het even grappig als gênant. Kim Van Oncen

Ik zag jou nooit meer terug, want de zomer erna ging ik niet meer mee op vakantie. Ik heb één foto van ons twee, meer niet. Er is tussen ons ook nooit iets gebeurd, op een snel kusje op de mond na. Maar onze date was alleszins ‘onvergetelijk’: als ik eraan terugdenk, vind ik het even grappig als gênant.

Ik weet totaal niet hoe het vandaag met jou gaat. Maar ik hoop oprecht dat je, net als ik, gelukkig bent in het leven. Ik wens je het allerbeste.

Zonnige groetjes.

Kim

