Nina

Haar carrière loopt op wieltjes. Haar liefdesleven zit weer op de rails. En Nathalie Meskens (37) weet steeds beter gas terug te nemen – ook al is dat tegen haar natuur. “Ik wil altijd iedereen pleasen”, vertelt ze ons op Ibiza. Ze vertelt er morgen alles over in NINA en op nina.be