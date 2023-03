KIJK. Lederexpert zet handtassen van Louis Vuitton en Prada in brand. “Dit voelt als plastic”

Een tas van Prada, Luis Vuitton of Chanel? Daar wil je haast je leven voor verkopen. Turkse lederexpert Volkan Yilmaz daarentegen zet er het liefst zijn schaar in. Of waarom geen vlammenwerper? We horen het je al uitschreeuwen, maar hij doet het met een hele goede reden.

Een goede en mooie designertas is veel geld waard. Maar krijg je ook effectief waar voor je geld? Dat weet Volkan Yilmaz, ook wel bekend als Tanner Leatherstein op sociale media, als geen ander. In zijn video’s onderwerpt hij designertassen van onder meer Prada en Louis Vuitton maar al te graag aan een reeks heftige tests. Hij knipt en scheurt de tassen volledig uit elkaar én zet ze zelfs in brand.

Klinkt als heiligschennis als je het ons vraagt, maar het is volgens Volkan de enige manier om erachter te komen hoe een designertas precies is gemaakt, welke exacte materialen er zijn gebruikt en hoeveel werk erin ging. Zo verknipte hij al een handtas van het luxemerk Coach, ter waarde van 450 dollar. “De metalen toevoegingen zijn prachtig, maar de binnenkant is níét van suède, zoals ze zeggen”, vertelt hij in de video. “Ik schat dat dit qua leder en werkuren op een kost van 130 euro komt.”

Volkan kan met zijn technieken dus de echte waarde of prijs van een tas vaststellen. En dat blijkt verslavend om naar te kijken. De Turk heeft nu meer dan een miljoen volgers op de socialemediaplatformen TikTok en Instagram tezamen. Zijn filmpjes zijn goed voor wel 7 miljoen likes en sommige video’s kennen bijna 10 miljoen views. Hij begon in 2021 en heeft als doel om ons beter te helpen begrijpen wat we juist kopen en waar we voor betalen, vertelde hij in een interview aan de Financial Times.

Al sinds zijn elfde werkt hij met leer

Volkan heeft jarenlange ervaring in de leerindustrie. Hij is afkomstig uit Turkije, waar zijn ouders een eigen leerlooierij hadden. Met leer werken deed hij dus al vanaf zijn elfde. Later opende hij zijn eigen looierijen in Armenië en Turkmenistan.

In 2009 verhuisde hij naar Amerika, waar hij eerst aan de slag ging als taxichauffeur, tot hij in 2017 zijn eigen handtassenmerk Pegai uit de grond kon stampen. En nu deelt hij zijn vakkennis ook maar al te graag op sociale media.

