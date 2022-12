KIJK. James Cooke en zijn familie over hun gedroomde kerstweekend. “Zéker niet voor middernacht in bed”

“James is zó gul: hij is de Kerstman in eigen persoon.” Het is een gezellige bende op de feestelijke shoot voor de cover van NINA. James en zijn familie trokken voor ons de Ardennen in: het is een koude herfstdag, maar het kerstdecor zorgt voor warmte. “We zien elkaar niet vaak, maar Kerstmis is onze vaste afspraak”, zegt James. “Voor mij is het de dag van de cadeautjes. Mijn familie vindt dat ik serieus kan overdrijven, maar ik vind het leuk om te verrassen. Ik ben er ooit mee begonnen en nu is er no way back." (lachje)