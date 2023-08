KIJK. Deze 7 festivalgangers trotseerden de regen in stijl: “Ik gaf 220 euro uit aan mijn nieuwe outfit”

Yvette (32): “Thuis heb ik makkelijk honderd juwelen liggen”

“Ik heb eigenlijk niet lang nagedacht over mijn outfit. Ik heb gewoon mijn kleerkast open getrokken en gezocht naar iets dat past bij het thema ‘Sea, Sand & Sun’. De keuze was meteen gemaakt: mijn blauwe, gehaakte jurk vond ik ideaal. Het was een soldenkoopje dat ik deze zomer vond bij Mango, tijdens een vakantie in Spanje.”

“Mijn vest heb ik al járen. Vraag me niet van welk merk hij is, want dat weet ik niet. (lacht) Ik herinner me alleen nog dat ik het gekocht heb in TK Maxx in Duitsland. Mijn outfit heb ik afgewerkt met een stuk of tien juwelen. Het is maar een kleine selectie van wat ik thuis heb liggen, ik denk dat ik er gemakkelijk honderd heb.”

“Het is een outfit die ik nog zou dragen op straat. Ik durf me wel extravagant te kleden. Dat mensen soms kijken, vind ik niet erg. Mode is een manier om jezelf uit te drukken en iedereen is vrij om te dragen wat hij of zij wil, als je ’t mij vraagt.”

Totale kostprijs: “Alles tezamen zal ongeveer 250 euro waard zijn.”

Paulien (22): “Ik ben speciaal gaan shoppen”

“Het thema sprak me enorm aan. Ik hou van de zee, het doet me denken aan vakantie en zonsondergangen. Ik ben speciaal gaan shoppen voor WECANDANCE. De broek en de halsketting heb ik gekocht bij Zara, de blazer had ik al en het badpak vond ik bij Etam.”

“Eerlijk: eerst voelde ik me onwennig. Mijn outfit is redelijk bloot. Zoiets draag ik normaal gezien niet. Maar mijn vrienden hebben me verzekerd dat het mooi is, dus nu voel ik me toch al ietsje zelfzekerder.”

“Zelfs mijn make-up heb ik afgestemd op het thema: van de oogschaduw tot de parels op mijn gezicht en de beach waves en vlechtjes in mijn haar. Dat vroeg iets meer tijd dan gepland. We dachten hier om twaalf uur toe te komen, maar uiteindelijk waren we twee uur later. Dat zegt genoeg, denk ik.” (lacht)

Totale kostprijs: “Tijdens mijn shopdag heb ik 140 euro uitgegeven. Mijn blazer, die ik al had, kostte ongeveer 30 euro. In totaal is dat dus 170 euro.”

Diego (36): “In het dagelijkse leven ben ik meer casual, minder shiny”

“Ik heb me laten inspireren door schelpen, parels en zand. Met andere woorden: ik wilde een outfit met gelijkaardige, warme, rustige kleuren en een beetje glans. En die heb ik gevonden in een klein boetiekje in de buurt van Napels, Italië.”

“WECANDANCE is het is het ideale excuus om je over the top te kleden. In het dagdagelijkse leven doe ik dat niet. Dan ben ik meer casual, minder shiny. Al denk ik wel dat ik deze kledingstukken niet in de kast ga laten liggen. Vooral het hemd, dat is zo cool. Dat zie ik mezelf nog dragen naar clubs en andere festivals.”

Totale kostprijs: “Normaal gezien hou ik van luxekleding, maar deze look is erg budgetvriendelijk. Alles tezamen kostte net geen 100 euro.”

Kimberly (26): “De ideale mix tussen mermaidcore en barbiecore”

“In totaal ben ik drie weken bezig geweest met het zoeken van de juiste outfit. Ik heb veel inspiratie gezocht op Google en online moodboards. Maar ik wilde iets dat paste bij het thema én bij mij. Op een bepaald moment spotte ik een jurk bij de webshop Les Jumelles. Het was uitverkocht, maar bij toeval heb ik het tweedehands op de kop kunnen tikken via Vinted. Chance!”

“De jurk is in mijn ogen de ideale mix tussen ‘mermaidcore’ en ‘barbiecore’. De print doet me denken aan schelpen, maar de kleur fuchsia straalt dan weer ‘Barbie’ uit. Ook de losse, baggy snit is helemaal mijn ding.”

Totale kostprijs: “Omdat ik het kleedje tweedehands gekocht heb, zat er wat korting op. Het was nog 70 euro. Alle juwelen heb ik nieuw gekocht bij My Jewellery, dat kwam neer op 150 euro. Dus tezamen was het 220 euro.”

Lenthe (24): “De sneakers en pet maakten het geheel meer casual”

“Het thema vond ik persoonlijk nogal breed. ‘Sea, Sand & Sun’, daarmee kan je toch alle kanten uitgaan? Ik heb me vooral laten leiden door ‘mermaidcore’, de kledingstijl die nu heel trendy is. Dat vertaalde zich in een zijden jurkje en een wit hemd met pailletten. De sneakers en pet maakten het geheel wat meer casual.”

“Ik heb het geluk dat ik bij Essentiel Antwerp werk, dus ik kon mijn volledige look lenen uit onze showroom. Sowieso zou ik niks nieuws kopen, enkel en alleen voor een festival. Dat vind ik niet echt milieuvriendelijk.”

Totale kostprijs: “585 euro. De jurk is 200 euro, het hemdje 150 euro, het tasje 80 euro, de oorbellen 5 euro. De Diadora’s zijn superoud en hebben me destijds ongeveer 100 euro gekost.”

Seppe (22): “Ik wilde niet zoals iedereen beige kleding of schelpkettingen dragen”

“Ik wilde niet zoals iedereen beige kleding of schelpenkettingen dragen. Nee, ik wilde mijn eigen interpretatie aan het thema geven. Omdat mijn persoonlijke stijl nogal dark en excentriek is, leek het me een tof idee om een soort duister sea creature te zijn dat gevangen zit in een net. Vandaar dat ik ook twee netkousen draag.”

“Sowieso ben ik niet iemand die de trends volgt. Als je gewoon volgt wat de rest draagt, moet je om de zoveel tijd nieuwe spullen kopen. Dat is niet duurzaam, hé. Daarom probeer ik veel te experimenteren en mijn kleding te upcyclen. Ik knip mijn broeken, ik print nieuwe kleuren op topjes, ... Zo probeer ik mijn eigen ding te doen.”

“Omdat ik een freelance make-upartiest ben, heb ik ook extra aandacht geschonken aan mijn make-up. Mijn ogen heb ik opgemaakt met een zwart oogpotlood. Door oogschaduw aan te brengen op mijn netkousen en dat op mijn gezicht te duwen, lijkt het alsof ik schubben heb. In totaal ben ik daar tien minuten mee bezig geweest.”

Totale kostprijs: “De twee kousenbroeken waren 1,5 euro. De broek heb ik al meer dan tien jaar en heb ik geknipt tot een cargoshort, mijn body kostte 15 euro bij Bershka. In totaal zal het iets zijn van een 30 euro.”

Sabina (32): “Ik wilde iets dat lijkt op de kleur en glinsteringen van golven”

“Speciaal voor vandaag ben ik op zoek gegaan naar een kledingstuk dat me deed denken aan de oceaan. Iets dat lijkt op de kleur en de glinsteringen van de golven. Uiteindelijk vond ik mijn topje in ZARA, wat helemaal aansloot bij het idee dat ik in mijn hoofd had. De rest had ik al lang in mijn kleerkast liggen.”

“Ook voor mijn make-up heb ik extra moeite gedaan. Ik heb speciale steentjes gekocht, die ik met een soort lijm op mijn gezicht heb geplakt. Hopelijk blijven ze de hele dag hangen en blijft mijn schmink goed zitten met die regen.” (lacht)

Totale kostprijs: “100 euro.”

