KIJK. Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen over hun eindejaar. “Wens ons vreugde”

Evi (34) gaat helemaal op in de kerstgekte. “Ik zet nog liever de verwarming lager dan geen lichtjes op te hangen”

Bij Evi (34) slaat de kerstgekte elk jaar opnieuw in vol ornaat toe. Ze is de eerste op de kerstafdeling van het tuincentrum, doet er vijf dagen over om haar huis te versieren en zorgt dat iedereen in haar omgeving net zo hard van kerst geniet als zij. Alles klopt tot in de puntjes. “Kinderen van vrienden kunnen hun brief voor de Kerstman in onze brievenbus stoppen. Ik beantwoord ze een voor een.”

14 december