Kiezen voor veggie of vegan op restaurant? Onderzoek wijst uit: dit simpel trucje haalt klanten over de streep

OPROEP. Had jij ooit een ‘verboden liefde’ en wil je ons jouw verhaal vertellen?

Voor de online reeks ‘Verboden Liefde’ is NINA op zoek naar pakkende verhalen over liefdes die niet mochten of niet mogen zijn. Denk jij nog vaak aan ‘the one that got away’? Die ene man of vrouw die je hart sneller doet of deed slaan, maar met wie het door omstandigheden niet mocht of mag zijn?

26 januari