Kevin Janssens & Mathieu Terryn sleuren elkaar door de lockdown: “Ik ben nu 8 maanden alleen en heb klotemaanden achter de rug, maar vrienden zoals Mathieu trekken me erdoor”

Nina Geen filmsets. Geen nieuwe rollen. Geen zomerfestivals. Ook voor acteur Kevin Janssens (40) en Bazart-frontman Mathieu Terryn (26) is alles anders door COVID-19. De twee vrienden schikken zich netjes naar de regels. Maar af en toe blazen ze stoom af bij elkaar. “Fuck, man. Sommige dagen is het echt klote.”

Afspraak met Mathieu en Kevin bij de droogdokken in Antwerpen, een schoon stukje groen in de bocht van de Schelde. De lentezon schijnt, er passeren joggers en fietsers, hier en daar zit iemand op een bankje naar de haven te kijken. Deze twee beste vrienden, die elkaar normaal zouden omhelzen, heffen nu een hand op: “Hé, hoe is ’t, maatje?” Er gaat glimlachend een paar brede schouders naar omhoog, bij wijze van veilig antwoord.

We zetten ons die vooravond samen in het grasveld, op anderhalve meter van elkaar – “Wie heeft er een fleske wijn bij?”, grapt Mathieu. Ons oog valt bijna gelijktijdig op een oud gebouw, aan de overkant van de weg. Op de gevel staat een versregel uit het stadsgedicht van Maud Vanhauwaert: ‘Soms is het gewoon wachten’. “Dat zegt het helemaal, hè”, zegt Kevin. “We hebben geen andere keuze dan wachten tot dit voorbij is.”

Hoe zouden jullie elkaar normaal begroeten?

Kevin: “Olala! Dat is 18+-materiaal, hoor! (lacht luid) Nee, wij zouden elkaar los in de armen vallen. Een kus geven. Eens goed vastpakken.”

Mathieu: “Het gaat er normaal heel hartelijk aan toe tussen ons. Wij zijn fysieke mensen. We zijn ook, wat ze noemen, elkaars virusbuddy’s. We zien elkaar dus heel af en toe, maar volgens de regels. En we bellen elkaar ook vaak.”

Kevin: “We spelen spelletjes via FaceTime, of we quizzen met een hele bende. Of we aperitieven samen achter de computer.”

Hoe is jullie vriendschap eigenlijk ontstaan?

Kevin: “Ik was op stap met Erik Van Looy (regisseur, red.) en Bazart zou dat weekend optreden op Pukkelpop. Goud was toen een hit – ik had dat al gehoord op de radio en dacht: goh, goe nummerke. (lachje) Erik zei: ‘Kom, we gaan naar Pukkelpop, want ik wil Mathieu vragen voor De Slimste Mens.’ De show begon en na tien seconden al was ik omvergeblazen. En dat gebeurt niet vaak, geloof me. Ik vond dat zó straf. Als bij toeval zag ik Mathieu een paar dagen later in Antwerpen op straat samen met zijn bandleden Simon (Nuytten, red.) en Oliver (Symons, red.). Ik ben een beetje sociaal gehandicapt om mensen aan te spreken en ik doe dat normaal nooit, maar dit keer dacht ik: ik móét iets zeggen. Ik draaide mijn autoraam naar beneden: ‘Amai, mannen, ik vond jullie optreden ongelooflijk.’ Een paar uur later kreeg ik een bericht via Facebook van Mathieu. ‘We geven vanavond een feestje bij ons thuis. Welkom’. Zo geschiedde. Sindsdien zijn we aan elkaar blijven plakken. Onze eerste zomer was die met het WK voetbal. Een fantastische, tumultueuze, ongelooflijke zomer. We leerden elkaar steeds beter kennen, op een steeds dieper niveau. Vorig jaar zijn we met elf man samen gaan zeilen, en ik ben ook al eens met Mathieu en twee maten naar Miami gereisd. Laten we zeggen dat de funderingen stevig zijn. Er is een straffe connectie. Ik kan dat echt naar waarde schatten, en koesteren.”

Mathieu: “Ik ken meerdere ‘BV’s’, en dat is tof, maar daar zitten niet veel echte vrienden bij. Een vriendschap als deze vind je niet achter elke hoek.”

Kevin speelt mee in de videoclip van jullie nieuwe single Alles of niets: een logische keuze?

Mathieu: “Nee. Kevin mag dan mijn beste vriend zijn, ik had niet aan hem gedacht. Wel had ik hem demo’s laten horen en van Alles of niets was hij meteen zot. Noël (Loozen, regisseur, red.) wilde voor de clip een goede Belgische acteur en kwam met een namenlijstje: Kevin stond daartussen. Maar ik durfde hem eerst niet te vragen. Want, ja, Kevin is wel een hele Grote Acteur, hè. Wil die dat wel? En was het niet beter om werk en privé te scheiden?”

Kevin: “Uiteraard zei ik onmiddellijk ja. Ik had dat nummer gehoord en was er smoorverliefd op. Vooral op de sound met eightiesinvloeden. Het is iets rustiger en fragieler ook. Het nummer kwam bovendien op een moment dat het bij mij privé moeilijk ging. In sommige zinnen – voor mij gaat het over een liefdesrelatie, andere mensen vullen het wellicht anders in – vond ik gelijkenissen met hoe ik me op dat moment voelde.”

Een nieuwe single in coronatijden: is dat handig, Mathieu?

Mathieu: “Enerzijds zitten er tekstueel dingen in die gek genoeg toepasselijk zijn op de coronasituatie. Dat maakt het voor ons wel extra speciaal in a way. Maar het is vooral moeilijker. We willen dit live spelen en promo voeren – het logische gevolg van een release – en dat gaat niet. Shit, man, wat nu? We zoeken alternatieven. Misschien doen we online livesessies? Dat virus daagt ons fameus uit. Het is goed voor één keer. (lachje)”

En hoe werken jullie de rest van jullie album af?

Mathieu: “Onze andere nummers zijn zo goed als klaar. We kunnen niet naar de studio, we werken elk van thuis uit. Dat gaat, maar het is minder productief. Als je met drie in de studio aan een nummer bezig bent, gaat dat vooruit. Nu sta ik soms te koken, krijg ik een versie door, moet ik daarnaar luisteren, maar ben ik misschien niet in de juiste vibe.”

Ook voor jou zijn het wellicht stille tijden, Kevin. Vallen er projecten in het water?

Kevin: “In mei zou ik beginnen te filmen, maar die opnames zijn een jaar uitgesteld. Er zijn twee projecten hangende in Frankrijk voor dit najaar. Ik wacht af. Ik was eigenlijk al acht maanden niks aan het doen, dus voor mij is er niet gek veel veranderd. Behalve dan dat ik in mijn kot moet blijven. Het is wel frustrerend, want ik keek ernaar uit om opnieuw te beginnen. Ik mis het om op een set te staan.”

Mathieu: “En ik mis het podium! Het feit dat er deze zomer helemaal níét opgetreden mag worden? (checkt zijn iPhone) Voilà. Het is net bevestigd door de Nationale Veiligheidsraad (het interview is afgenomen op 15 april, red.): géén muziekfestivals tot en met 31 augustus. (zucht diep) Fuck, man. Sorry.”

Geen sorry nodig.

Mathieu: “Ik heb het vandaag voor het eerst echt lastig. Dit nieuws hangt natuurlijk al langer in de lucht, maar ergens koesterde ik nog een beetje hoop. Alsof ik nu pas ten volle besef: ik zal deze zomer niet één keer op een podium staan. En dat is hetgeen waarvoor ik – denk ik – op de wereld gezet ben. Hier ben ik niet goed van. Wow. Het is de eerste keer dat het me zo euh … beklemt.”

Kevin: “Men is echt heel voorzichtig nu. Ik snap dat grote festivals niet kunnen. Maar misschien zijn er tegen de zomer wel andere mogelijkheden? En in september kan het ook nog mooi weer zijn, toch? Ik snap je frustratie, dat is zo voor iedereen in de culturele sector. Maar ik heb door de coronacrisis ook weer eens beseft hoe verwend we zijn in het Westen. Want wat met de oorlog in Syrië bijvoorbeeld? We mogen blij zijn met wat we hier hebben. Zelfs met de maatregelen. Kijk rond. We zitten hier chill in het gras in het zonneke. We mogen nog buiten.”

Mathieu: “Ja, je hebt honderd procent gelijk. Misschien was ik daarnet iets te veel naar mezelf aan het kijken ...”

Kevin: “En dat is ook niet erg, man. Ik snap dat. Voor jou is de zomer hét moment om je ding te doen – natuurlijk is het killing als dat niet kan. En dan mag je gerust vloeken. Ik doe dat ook. Sommige dagen loop ik thuis te stressen. Godverdomme, er moet brood op de plank komen. Ik wil mijn job doen. Dan kijk ik eens naar mijn bankrekening: ‘Euh, oké, dat moet hier geen maanden meer duren.’ Maar stress is geen goede raadgever. Ik probeer het ruimer te bekijken. ‘Rustig blijven, Kevin. Alles komt goed.’”

Verandert de crisis iets aan hoe jullie in het leven stonden?

Kevin: “Ik ben vooral benieuwd naar hoe ons sociaal leven hierna er zal uitzien. Zal alles ooit nog hetzelfde zijn? Ik ga graag naar het voetbal, zitten we daar binnenkort allemaal met een mondmasker? Voor mezelf verandert er verder niet veel, denk ik. Behalve dan dat ik extra dankbaar ben dat ik in een vrij en democratisch land woon.”

Mathieu: “De pauze heeft mij ook al deugd gedaan, hoor. Zeker de eerste weken miste ik de sociale druk totaal niet. Ik hóéfde niet naar buiten om ergens ‘bij te zijn’. In plaats daarvan was er rust. Ik lees normaal alleen maar een boek op vakantie, nu kan dat gewoon thuis. Ik ga heel graag op restaurant maar ik leer nu hoe ik het zelf moet klaarmaken, ik vind dat wel nice. Misschien doe ik dat vaker in de toekomst.”

Kevin: “(lacht) De eerste week dat de restaurants weer opengaan, ga jij elke avond uit eten. Wedden?”

Over eten gesproken: Mathieu, jij hebt je ontpopt tot croque-monsieurspecialist, met elke dag een variant op je instaprofiel. Van Croque Mathieu tot croque met asperges of gesmolten paaseieren.

Mathieu: “Dat is een uit de hand gelopen grap. Ik wilde de mensen wat entertainen via Instagram. En dat is zijn eigen leven gaan leiden. Ik ben absoluut geen chef-kok, maar ik ben wel graag bezig met eten. En ik eet graag. De ene croque lokte de volgende uit en zo werd het een dagelijks dingetje.”

Kevin: “Je moet niet zo bescheiden zijn! Het is heel inventief, en ze zijn fucking lekker. Je foto’s en de filmpjes zijn ook tot in de puntjes gemaakt. Als ik in mijn zetel zit en ik weer zo’n croque zie passeren, krijg ik een stijve. (lacht) Dan tóch een beetje seks in quarantaine! (lacht luider) Ik lach er nu mee, maar ik meen het: Mathieu pakt zelfs die croques zo serieus aan, ik herken me daarin. Hetzelfde met kritiek: als 100.000 man zegt dat het fantastisch is, maar één iemand niet? Dan zal hij van die ene wakker liggen. Ik ben heel lang hetzelfde geweest. Maar ik weet: je kan nooit voor iederéén goed doen. Zodra je die knop kan omdraaien, vind je veel meer rust in het leven.”

Mathieu: “Ik doe het toch al beter, hè?”

Kevin: “Het begint. Maar ik heb nog wat werk met je. (lachje)”

Een dagelijkse croque: levert dat coronakilo’s op?

Mathieu: “Daar vecht ik tegen! Mijn vriendin – enfin, mijn aanstaande, Marie (Wynants, red.) – en ik gingen meedoen aan de 10 Miles. Die is afgelast, maar we trainen nog steeds. Op 26 april, de dag van de 10 Miles, gaan we hem echt lopen – onder ons tweetjes.”

Gooit corona roet in jullie trouwplannen?

Mathieu: “Nee, dat niet. Ik zou in mei normaal een trouwlocatie gaan bezoeken, en dat kan nu niet doorgaan. Maar ons huwelijk is gelukkig pas voor 2021 gepland. Ergens is dat een opluchting, ergens ook niet. Want álle trouwfeesten worden uitgesteld, dus we zullen volgend jaar in de rij mogen staan. Ach, ik prijs me gelukkig dat de voorbereidingen nog niet al te concreet waren, en dat we dus niks hoeven af te gelasten.”

In je kot moeten blijven in tijden van verliefde verloving: dat lijkt me dan weer minder erg?

Mathieu: “We doen dat keigoed, in ons kot blijven. Alles is een evidentie met Marie. We waren nog niet lang samen toen we bij elkaar introkken, maar wij kennen elkaar al sinds we negen zijn. We gingen toen voor het eerst samen op skireis. We zijn al jarenlang beste vrienden. Veel prille koppels die nu halsoverkop samenwonen door corona, hebben het misschien moeilijker omdat ze elkaar nog niet kennen. Voor Marie en mij is het piece of cake. We zijn doodgelukkig.”

Kevin, jij speelt thuis dan weer gezelschapsspelletjes met een strontzatte aap en een beer, zag ik op je instastories.

Kevin: “Ik moet nog eens een goed woordje doen met die gasten, want die hebben die avond alles opgezopen. En alles ondergekotst ook. (lacht) Ach, ik dacht: ik zal ook eens grappig proberen te zijn, op mijn manier. Ik zette die aap en beer aan tafel en ensceneerde een uit de hand gelopen feestje, waarbij het bier rijkelijk vloeide en ik buiten westen op de grond eindigde. Eerlijk? Na het maken van die foto’s lag ik dubbel met mezelf, helemaal alleen thuis. Zo heb ik toch even gelachen die dag.”

Is het moeilijker om nu single te zijn?

Kevin: “Ik mis natuurlijk iemand om elke dag tegen te babbelen, of om fysiek contact mee te hebben. Ik ben nu acht maanden alleen (Kevins relatie met actrice Ella-June Henrard liep af, red.) en eerlijk: ik heb klotemaanden achter de rug. Maanden waarin het echt wel slecht met me ging. Maar de laatste tijd voel ik me weer ça va. Je leest veel over hoe moeilijk het is voor singles, op psychosociaal vlak. Maar ik denk dat het voor mensen met drie kinderen, die in een klein huis wonen en thuis werken, ook zwaar is. Ik ben alleen – ik heb alleen mijn beer en mijn aap en als die lastig doen, kan ik hen gewoon in de kast steken (lachje) – maar ik heb wel rust in mijn kot. Ik kan gaan wandelen, gaan lopen, en ik heb vrienden zoals Mathieu. Die trekken me erdoor. Zonder hen zou ik het zwaarder vinden.”

Normaal trekken vrienden je úít je kot, opdat je niet alleen zou zijn. Maar uitgerekend dat gaat nu niet.

Kevin: “Oh, maar ik kan me ook heel goed klote voelen in mijn ééntje, hoor. Ik kan me nogal goed wentelen in mijn ‘alleen-zijn’. Als Mathieu zegt: ‘Kom even buiten, dan ben je niet alleen’, denk ik soms: laat me maar. Want als het niet goed gaat met me, kan ik dat niet wegsteken. En ik wil mijn negatieve energie niet loslaten op anderen.”

Mathieu: “We proberen je er altijd wel wat door te sleuren …”

Kevin: “En dat lukt. Eén Duveltje voor mij en ik ben vertrokken. Neenee, dat is niet waar.”

Mathieu: “Dat is wel waar. (lacht)”

Corona kwam al akelig dichtbij, Kevin: je vriend Axel Daeseleire was zwaar ziek.

Kevin: “(knikt) Dat was heel heftig. We belden een paar weken geleden en hij zei: ‘Ik ben naar de spoed gegaan met een hevige druk op mijn borst en het is corona.’ De dag erna al facetimede hij me vanop intensieve zorgen: hij lag aan de beademing. We hebben toen een heel emotioneel gesprek gehad. Ik dacht: wat is hier aan het gebeuren? Dit kan toch niet? Je staat compleet machteloos, je kan niet eens op bezoek. De dag erna kwam het bericht dat Axel in coma gebracht was. De grond zakte weg onder mijn voeten. Ik heb een kwartier lang in mijn appartement rondgelopen. In paniek. Wat als Axel het niet haalt? Zulke gedachten schoten door mijn hoofd. Negen dagen lang bleef het stil. Tot hij plots belde: ‘Hé bokser’.’ Axel noemt mij ‘bokser’ sinds mijn rol in Koning van de wereld (tv-serie uit 2006, red.). Zijn stem klonk heel zwaar, maar toen ik hem hoorde heb ik toch een traan weggepinkt. Ik bel hem bijna elke dag, en het gaat steeds beter.”

Mathieu: “Het verhaal van Axel heeft mij ook echt doen schrikken. Ik zie ook continu profielen van slachtoffers die matchen aan dat van mijn ouders. Het doet je extra nadenken over alle maatregelen en het nut van social distancing.”

Waarin schuilt jullie kleine geluk in deze periode?

Kevin: “Ik dronk voor COVID-19 weinig, maar nu schenk ik thuis af en toe weer een glas in. In het paasweekend heb ik een sixpack opengetrokken, een muziekje opgezet en me eens goed laten gaan. Toen de zon onderging, lag den deze al in zijn bed. (lachje) Evengoed geniet ik van ’s morgens vroeg opstaan, gaan lopen en daarna een goed boek lezen.”

Mathieu: “Zeker in het begin is de routine me wel bevallen. Elke dag opstaan, gaan lopen, een croque maken en schrijven aan het album. Ik hoefde nergens te zijn. Dus in hoeverre de lockdown me soms krankzinnig maakt, zo goed bevalt hij me op andere momenten.”

Wie of wat missen jullie het hardst?

Mathieu: “Mijn ouders. Ik ga normaal elke week langs en dat is nu nog maar één keer gebeurd, op veilige afstand. Mijne pa is ook iemand die iedereen graag vastpakt, en dat gaat nu niet. Fysiek zijn met mensen mis ik echt wel het meest.”

Kevin: “Nu is elke begroeting zo’n beetje awkward. Het is tegen mijn natuur om zoveel afstand te houden van vrienden. De dag dat we weer gewoon mogen doen? Dan steek ik overal mijn tong in, jongen. (lacht luid)”

Mathieu: “(fijntjes) Dat weet ik.”

Kevin: “Dat was een grap, hè. (lachje) Weet je wat ik ook mis? Terrasjes doen. De eerste dag van de lockdown ging ik de stad in om inkopen te doen. Ik vond de stilte fantastisch. Je kon de stad horen ademen. Ik kwam op plekken die normaal vol toeristen lopen, de rust was onwaarschijnlijk. Maar als ik er vandaag terugkom, denk ik: hier moet volk rondlopen. De stad moet bezig zijn. Ook op zaterdag: er moet markt zijn. Er moeten kramen staan op het Theaterplein. Je moet er vis ruiken. Kibbelingskes. En kroketjes. Je moet de mensen een flesje wijn zien openen, een glas cava zien drinken. Je moet op grasvelden de barbecues zien smeulen. Ik heb nog foto’s van vorig jaar, rond deze tijd, in een rooftopbar om mijn hoek. Cocktails, een muziekje, de ondergaande zon. Dat bourgondische, dat levendige, dat bruisende: dat mis ik enorm.”

Mathieu: “(gespeeld plechtig) Soms is het gewoon wachten, Kevin. (wijst naar de versregel op het gebouw, red.)”

Tot slot: wat is het eerste dat jullie doen na de lockdown?

Kevin: “Zodra ze zeggen: de cafés en restaurants gaan weer open ...?”

Mathieu: “Dan zullen ze toch moeten zien dat de vaten goed aangesloten zijn, want dat zal niet normaal zijn. Dat wc-papier massaal kopen was één ding, maar de dag dat ze de kranen van het bier weer openzetten? Dan zullen we wat zien! (lacht)”

Kevin: “Dat wordt één groot volksfeest. En dan maar hopen dat er niet direct een tweede uitbraak volgt.”

Mathieu: “Doe mij binnenkort maar een fris getapt boerke (pintje in een glas zonder ribbels, red.) in de zon. En een avondje op restaurant. De Ciro’s? (restaurant in Antwerpen, red.)”

Kevin: “Deal! Met een goed flesje wijn erbij.”

Mathieu: “Eéntje maar? (lacht)”

Volgens mij is het tijd voor een e-peritiefje, mannen. Dank je wel.