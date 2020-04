Kevin Janssens en Mathieu Terryn zijn virusbuddy’s: “Een croque van Matthieu, dat is als seks in quarantaine” NA

24 april 2020

16u08 0 Nina Geen filmsets. Geen nieuwe rollen. Geen zomerfestivals. Ook voor acteur Kevin Janssens (40) en Bazart-frontman Mathieu Terryn (26) is alles anders door COVID-19. De twee vrienden schikken zich netjes naar de regels. Maar af en toe blazen ze stoom af bij elkaar. “Fuck, man. Sommige dagen is het echt klote.”

Afspraak met Mathieu en Kevin bij de droogdokken in Antwerpen, een schoon stukje groen in de bocht van de Schelde. De lentezon schijnt, er passeren joggers en fietsers, hier en daar zit iemand op een bankje naar de haven te kijken. Deze twee beste vrienden, die elkaar normaal zouden omhelzen, heffen nu een hand op: “Hé, hoe is ’t, maatje?” Er gaat glimlachend een paar brede schouders naar omhoog, bij wijze van veilig antwoord.

We zetten ons die vooravond samen in het grasveld, op anderhalve meter van elkaar – “Wie heeft er een fleske wijn bij?”, grapt Mathieu. Ons oog valt bijna gelijktijdig op een oud gebouw, aan de overkant van de weg. Op de gevel staat een versregel uit het stadsgedicht van Maud Vanhauwaert: ‘Soms is het gewoon wachten’. “Dat zegt het helemaal, hè”, zegt Kevin. “We hebben geen andere keuze dan wachten tot dit voorbij is.”

