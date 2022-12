Kerstmis bij de nieuwe schoonfamilie? Dankzij deze 10 tips maak je een goede indruk

Bracht 2022 voorspoed in de liefde, dan is de kans groot dat je deze kerstmis voor het eerst bij je schoonfamilie viert. En dat kan — op zijn zachtst gezegd — zenuwslopend zijn. Geen zorgen, dit zijn op de valreep enkele tips voor een goede indruk. “Lach gerust mee met een schunnige mop. Maar houd je eigen inbreng voor jezelf tot jullie een betere band hebben.”

Je familie kies je niet en je schoonfamilie net zo min. Maar wie zijn hart verloor aan een nieuwe liefde, wint even graag de harten van de aanverwanten. Al weten we uit ervaring en romcoms dat dat niet bepaald kinderspel is.

Veel valt en staat met die eerste indruk, dat hoeven we je niet uit te leggen. En als je je in-laws nog nooit gezien hebt, maar wel samen Kerstmis viert, ligt er extra veel druk op die ontmoeting. “Een eerste indruk kan meteen een blijvende zijn”, vertelt huwelijks- en familietherapeut Danny Gibson aan de Britse krant The Huffington Post.

Geen zorgen, we willen je geen extra stress bezorgen. Met een gezonde portie charisma draai je iedereen rond je vinger, van de nukkigste broer tot de veeleisendste mama. Niemand wordt immers geboren met charisma: je hebt voor een groot stuk zelf in de hand hoe charmant je overkomt — hoe je dat doet, met tips van een expert, lees je hier.

En met wat goed geluk en deze tien tips van therapeuten val je zeker in de smaak.

1. Let op de kusjes

Volgens psycholoog Jamie Goldstein beperk je tijdens een eerste ontmoeting best de fysieke expressie van jullie liefde. “Tonen dat je van je lief houdt door hem of haar af en toe eens stevig vast te pakken, is normaal en ook goed. Maar er zijn momenten waarop dat kan en waarop niet. Je moet niet ineens afstandelijk en koud beginnen te doen, maar houd wel even rekening met wie voor je zit. Handjes vasthouden of je hand op het been van je lief leggen is een betere manier om te tonen dat je van elkaar houdt en dat je de mensen rondom jullie respecteert.”

2. Vermijd een stuk in de voeten ...

... om jezelf niet in de voeten te schieten. “Ontmoet de ouders niet als je een glas te veel ophebt en drink ook niet te veel tijdens de kennismaking. Je wil niet overkomen als iemand die geen controle over zichzelf heeft. De ouders ontmoeten gaat hand in hand met jezelf zijn en vooral ook de beste versie van jezelf”, stelt Gibson.

3. Vermijd deze onderwerpen

“Praat niet over religie of politiek. Ook al zijn jij en je liefste twee handen op een buik wanneer het over deze onderwerpen gaat, ga er niet van uit dat de ouders dezelfde mening delen. Daarnaast praat je beter ook niet over seks, zeker niet over jullie seksleven. Wordt er zo nu en dan een schunnige mop verteld? Lach dan mee, maar houd je eigen inbreng voor jezelf, tot jullie een betere band hebben”, adviseert psycholoog Gina Delucca.

4. Lieg of overdrijf niet om jezelf goed over te laten komen

“Doe jezelf niet anders voor dan hoe je echt bent. Je valt vroeg of laat door de mand én je partner zal gefrustreerd raken omdat die jou echt kent. Als je partner je neemt voor wie je bent, dan moet de familie dat ook doen”, meent therapeut Kurt Smith.

5. Geef je onverdeelde aandacht aan je gezelschap

Uitgenodigd worden op een kerstfeest is een voorrecht, toon dus dankbaarheid en respect. Dat rijmt niet met afwezig getokkel op je smartphone. Je bergt je digitale vriend beter op tot na de festiviteiten. “Probeer je gsm niet te checken wanneer je in gezelschap van de ouders bent. Zo lijk je snel afwezig en komt het vaak over alsof je geen interesse hebt in hen”, vertelt psycholoog en sekstherapeut Janet Brito.

6. Help opruimen

“Zit niet gewoon aan tafel na een diner. Stel voor om te helpen met opruimen”, zegt Brito. Dat is trouwens ook een goed idee als de gemoederen hoog oplopen of er zich gênante situaties voordoen aan tafel. Door te helpen met afruimen of afwassen kom je beleefd over én heb je een gepast excuus om je van een vervelende situatie te verwijderen.

7. Praat niet over geld

“Zeggen dat iemand een mooi huis heeft, is oké. Maar vragen hoe ze eraan komen is not done. Geld aanhalen in een conversatie is meestal geen goed idee, soms komt het zelfs onbeleefd over. Eens jij en je schoonouders een goede band hebben, kan het zijn dat je je comfortabel genoeg voelt om te vragen hoeveel dat nieuw horloge bijvoorbeeld kostte. Maar stel zulke vragen niet bij de eerste kennismaking”, zegt Smith. Omgekeerd schep je best ook niet op over hoeveel je zelf verdient: je vermijdt dat onderwerp best helemaal.

8. Kleed je gepast

“Eruitzien alsof je net uit bed rolde of je kortste minirok aantrekken: liever niet. Kleed je comfortabel en netjes, zo geef je de indruk dat je belang hecht aan de ontmoeting”, stelt Brito. En ja, de minirok in is en ook mannen mogen tegenwoordig rokken dragen, maar tijdens een eerste ontmoeting speel je best op veilig door een minder controversiële outfit te dragen. Als de outfit ook comfortabel is, helpt dat je om de beste versie van jezelf te zijn.

9. Praat niet alleen over jezelf

Een grote valkuil is te veel over jezelf praten als je een goede indruk wil maken. Stel vooral zelf vragen, zo kom je geïnteresseerd en niet zelfingenomen over. “Uiteraard willen je schoonouders heel wat over jou weten, maar de kans is klein dat ze het alleen nog over jou willen hebben die avond. Ga op zoek naar een balans in het gesprek en stel hen vragen, zo weten ze ook dat jij hen even graag wil leren kennen”, meent Delucca.

10. Probeer het gesprek gaande te houden

Te veel praten is niet oké, maar helemaal niks zeggen net zo min. “Het kan erg intimiderend zijn om de ouders te ontmoeten, maar probeer niet toe te klappen. Probeer te tonen dat je respect hebt, wees vriendelijk en eerlijk en doe moeite om een gesprek te hebben”, stelt psychotherapeut Tine Tessina. Want als we dan toch moeten kiezen: liever een speciale indruk dan eentje die helemaal niks zegt.

