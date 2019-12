Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud Kerstfreak of niet, deze clichés herkent iedereen Aangeboden door Lekker van bij ons

13 december 2019

08u00 0 Nina Nog even en het is zover: kerstavond. Het feest van de gezelligheid, lichtjes, warmte, familie en veel te herkenbare clichés. Of je nu houdt van kerst of niet, aan sommige zekerheden lijk je niet te kunnen ontsnappen, hoe hard je elk jaar ook probeert. Maar wij hebben misschien wel de ideale oplossing om alvast deze vijf ongemakkelijke situaties uit de weg te gaan.

1. Alwéér sokken

Voor velen het belangrijkste van het hele kerstgebeuren: de pakjes. Sommige tantes gaan al maanden op voorhand op zoek naar het ideale cadeau, terwijl anderen op 24 december nog snel de winkel binnenlopen en het eerste beste paar kerstsokken kopen. Met een beetje geluk krijg je van iemand een geschenk waar je echt iets mee kan, maar voor hetzelfde geld had je liever zelfs geen cadeau gekregen. In veel families is het concept “secret santa” erg populair. Sinds kort kan je hiervoor via HLN zelfs heel makkelijk namen trekken, verlanglijstjes maken en een budget instellen . Makkelijker kan bijna niet!

2. Als de drank is in de man…

Of in de vrouw, natuurlijk. Tijdens de eindejaarsfeesten vloeit de alcohol meestal rijkelijk. Het begint met de bubbels bij het aperitief, wijn bij het eten en achteraf nog een digestief of een streekbiertje. Nog voor de ijstaart aangesneden wordt, zijn er al enkele nonkels in een verhitte discussie verwikkeld. Niemand weet waarover het gaat en de argumenten die ze aanvoeren brengen niet veel duidelijkheid. Wat verderop staat een tante op de salontafel te dansen alsof ze Beyoncé is. Als je zelf BOB van dienst bent, moet je dit tafereel bovendien met een nuchtere blik aanschouwen. Leuk is anders.

3. Mariah Carey en Home Alone

Tijdens de kerstperiode hoor je het overal: in de winkels, op de radio, zelfs op straat: de belletjes en de herkenbare stem van Mariah Carey en haar grootste kerstwens. Afgewisseld met Last Christmas van Wham! en misschien nog wat meer jingelende belletjes. Alsof er geen andere muziek meer bestaat. Zet je vervolgens de radio uit en de televisie aan, dan zap je van de ene melige kerstfilm naar de andere. De klassieker? Home Alone. Gelukkig zijn er ongeveer 35 sequels van die film, zodat het toch niet elk jaar dezelfde versie is.

4. En hoe is ’t in de liefde?

Eentje voor alle singles onder ons. Je hebt je jas nog niet aan de kapstok gehangen of de eerste tante is er al met de gevreesde vraag. Waarom vinden familieleden het toch altijd zo nodig om juist op zulke momenten jouw liefdesleven onder een vergrootglas te leggen? Het is al erg genoeg dat je zonder partner in crime naar het feest moet. Of je nu net uit een relatie komt of gewoon even geen zin hebt om je te binden, tegen het einde van de avond zit je met het idee dat er toch wel iets serieus mis met je moet zijn en dat het je eigen schuld is dat je geen partner hebt. Echt wat je nodig hebt, dus.

5. Mater familias meltdown

Al weken op voorhand is (groot)moeder bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. De decoratie, de hapjes, het eten, de tafelschikking, het porseleinen servies, alles moet piekfijn in orde zijn. Want dit is de dag waar ze het hele jaar naar uitgekeken heeft: de hele familie samenbrengen rond de tafel. Allemaal samen rond het lekkere eten dat zij klaargemaakt heeft, iedereen met een glimlach op het gezicht alsof je in een Hallmark-kerstfilm zit. Helaas is het echte leven allesbehalve een film. In werkelijkheid brandt de kalkoen soms aan, zijn de kroketten te krokant en is de saus geschift. In het echte leven maken nonkels ruzie en sneuvelt er al eens een antieke vaas. En dan krijgt de stress van de afgelopen weken de bovenhand en krijgt de mater familias een meltdown. En jij kan alleen maar met lede ogen toezien hoe ze in een hoekje gaat zitten mompelen dat haar kerstfeest verknald is.

Of… je schiet te hulp. Je biedt je diensten aan als souschef en vergezelt de gastvrouw in de keuken. Twee vliegen in één klap: je neemt wat stress weg voor haar en jij kan je de hele avond lang verstoppen voor zatte nonkels en tantes, een analyse van je liefdesleven en het gedoe met de pakjes. Win-win!

Ben je niet zo’n keukenprinses? Geen zorgen, wij hebben alvast wat inspiratie voor jou om er toch een smakelijke en geslaagde kerst van te maken. Ja, mét kroketjes. Sommige clichés wil je toch behouden.

Recept voor varkensgebraad met wintergroenten

Ingrediënten

1 varkensgebraad van 1 kg • 4 el boter • 6 grote wortels • 3 grote pastinaken • 2 el honing • 4 el cognac • 2 el peperbolletjes uit een bokaal • 1,5 dl vleesfond • 2,5 dl culinaire room • kroketten • peterselie • peper en zout

Recept

• Verwarm de oven tot 200°C. Haal het vlees 20 minuten op voorhand uit de koelkast. Kruid het vlees pas op het allerlaatste moment met peper en zout. Laat in een pan 2 el boter heet worden en schroei daarin het vlees langs alle kanten dicht. Leg het gebraad dan in een ovenschaal en giet er het bakvet over (bedruip het vlees tijdens het braden regelmatig met het braadvocht). Laat het gebraad 15 minuten bakken op 200°C.

• Verlaag de temperatuur naar 180°C en braad het vlees 15 minuten. Verlaag nogmaals de temperatuur naar 150°C en bak nog 45 tot 50 minuten. Door op lagere temperatuur te garen blijft het vlees veel sappiger.

• Laat na de baktijd het vlees minstens 15 minuten rusten in de ovenschotel, losjes bedekt met aluminiumfolie. Houd het bakvet apart.

• Schil en snijd de pastinaken en de wortels in grove stukken. Verwarm een pan met 2 el boter en leg hierin de groenten. Hussel ze door de boter en voeg de honing toe. Zet het deksel op de pan. Laat de groenten 10-15 minuten stoven op een lager vuur. Kruid met peper en zout.

• Giet het bakvet van het vlees in een pan en zet de pan op het vuur. Doe er dan de cognac bij en flambeer tot bijna alle alcohol verdampt is. Voeg daarna de peperbolletjes en de vleesfond toe en roer alle aangebakken stukjes los. Laat even sudderen op een zacht vuur zonder deksel. Giet de room erbij en laat eventjes pruttelen. Kruid indien nodig nog met zout en peper.

• Snijd het gebraad in plakken. Serveer de sneden gebraad met de wintergroenten en de saus. Werk af met peterselie.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/varkensgebraad-met-wintergroenten

Deze en nog andere recepten vind je op www.lekkervanbijons.be/recepten