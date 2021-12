Kerstcoupe in een-twee-drie: kapper tipt 3 snelle feestkapsels met hoge wauw-factor

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie heeft straks het mooiste feestkapsel van het land? Een eenvoudige vraag, want dankzij de nieuwe generatie slimme stylingtools is het antwoord gewoon: wij allemaal. Geen toverfee nodig, wél kapper Jochen Vanhoudt die enkele kerstkapsels op een rijtje zet die ook jij zonder moeite kan uitproberen.

Beautyredactrice Sophie: “Als klein meisje verliep iedere feestdag volgens min of meer hetzelfde stramien. Op de vooravond van de grote dag zeurde ik moederlief de oren van haar hoofd. Of ze mijn haar niet wilde invlechten. ’s Ochtends stond ik op met de krullen waar ik altijd al van droomde. Instant feestklaar.”

“De omstandigheden zijn lichtjes veranderd (helaas moet ik het ondertussen zelf doen) maar zelfs 23 jaar later blijf ik een trouwe fan van het invlechtritueel. Omdat ik de nonchalante beach waves nog altijd erg feestelijk vind staan, maar vooral omdat het me heel wat extra slaaptijd oplevert (en die blijkt een stuk kostbaarder op je dertigste dan op je zevende). Opstaan, elastiekjes eruit, beetje olie erin et voilà: een perfecte coiffure zonder enige moeite. Dat zet me ook aan het denken: waarom altijd moeilijk als het makkelijk kan? Dus ging ik te rade bij Vlaanderens favoriete kapper voor quick and easy feestkapsels. Graag gedaan!”

1. Begin bij het begin

Een goed begin is het halve opsteekwerk. Het haar preppen – zoals dat heet in kappersjargon – doe je met de juiste producten. Jochen Vanhoudt: “Je haar heeft textuur nodig om te blijven zitten. Pasgewassen haar is glad en zakt snel uit. Idealiter heb je dus je haar de dag voordien gewassen, al kan het de dag zelf als je voor één keer de conditioner skipt. Wie voor krullen gaat, gebruikt best een versteviger. Liever een opsteekkapsel? Voeg dan meer textuur toe met een zeezoutspray of droogshampoo.”

2. Krul op punt

Mooie waves in minder dan vijf minuten? Dat kan! Doe je haar in een losse, hoge staart en verdeel in een vijftal secties. Krul enkel de punten en maak je haar los. Kam door met je vingers en klaar!

Of nog beter: haal een high tech krultang in huis. Van een stijltang die werkt als een krultang (geen ingewikkelde bewegingen maar gewoon door je haren glijden voor de perfecte krul), tot een volledig automatische krultang zodat je helemaal niets meer hoeft te kunnen (enfin, behalve het ding vasthouden). Ze doen gewoon al het werk voor je. Finish met haarlak. Jochen Vanhoudt: “Kies voor een medium tot strong hold die fijn vernevelbaar is.”

Tip van Jochen: “Wil je dat de krul extra lang houdt? Zet ze dan iets strakker dan je zou willen. Zo hou je ’s avonds de perfecte wave over.”

1. ghd, Curly Ever After, 23 euro bij De Bijenkorf

2. ghd, Oracle, 275 euro bij jochenvanhoudt.be

3. Philips, Moisture Protect Autocurler, 149,99 euro bij philips.be

4. Wella, Mistify Me Strong, 19,99 euro bij johnbeerens.be

3. Bubbelproof

Laten we de kerstbubbel dit jaar een andere betekenis geven. Deze originele paardenstaart maak je door het haar simpelweg in stukken te verdelen met elastiekjes. Het bubbeleffect creëer je door het haar tussen de elastiekjes iets losser te trekken.

Volumetip: Hangt je haar er wat slap bij? Dit handige doorzichtige klemmetje verstop je tussen je paardenstaart voor een instant lift. Verstoppen doe je met een feestelijke scrunchie.

1. Invisibobble, Volumizer, 5,95 euro bij invisibobble.com

2. Arket, Bow scrunchie, 15 euro bij Arket

4. Speldboeket

Alles mag wat meer knallen tijdens de feestdagen. Net als de haardos. Jochen Vanhoudt: “Aangezien er het afgelopen jaar weinig rodeloperevenementen waren, bleven de kapseltrends min of meer hetzelfde. De coupe versierd met speldjes is dus ook dit jaar een blijver.” Zijn wij alleen maar blij om, want deze makkelijke coupe (ook voor korte kopjes!) levert je letterlijk een schitterende kerst op. Doe je haren extra glanzen met een verzorgende spray of olie en een boeket van speldjes. Hoe meer hoe beter.

1. Zara, Pack of bejewelled hair clips, 12,95 euro bij Zara

2. Hair Designaccess, Clip HC05, 70 euro bij hairdesignaccess.com

3. Kevin Murphy, Shimmer Shine, 29 euro bij notanotherstore.com

4. Shu Uemura, Nourishing Protective Oil & Hello Kitty, 56 euro bij de kapper

P.S. Nog meer kapselinspiratie? Hou dan zeker nina.be en onze Instagrampagina in de gaten, want in de aanloop naar kerst delen we nog enkele makkelijke kapsels om zelf te proberen. Voor kort én lang haar.

