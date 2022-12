Kerstballen zijn passé: dit jaar hang je een getatoeëerde Kerstman, kroket of sexy mannentorso in je boom

Misschien had je hem al even staan, maar volgens de meesten is het vanaf vandaag, 6 december, ‘toegestaan’ om de kerstboom te zetten. Nog op zoek naar versiering? Laat de klassieke rode, gele en gouden ballen voor wat ze zijn: genoeg originele ornamenten te koop waarmee je pas echt de show steelt.

Verlichting in de tuin, een krans van eucalyptus en Mariah Carey die door de boxen knalt. Dat betekent maar één ding: de kerstperiode is in aantocht. Dit jaar is het hipper dan ooit om je kerstboom op een ludieke manier te versieren. En dan vooral met hangertjes met een flinke dosis fun. Verstop er een paar in je boom als een knipoog of ga all-out, aan jou de keuze.

1. Teckel met een kerstmuts

Als er een bedrijf bekend staat om z’n knotsgekke kerstornamenten is het wel Vondels. Dit merk uit Amsterdam ontwerpt hangertjes die telkens weer een tien op tien scoren voor sfeer en gezelligheid. Van oesters tot een zakje chips of een fles gin: je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een kerstbal van. De teckel met een kerstmuts is een van onze persoonlijke favorieten.

15,95 euro, te koop via Vondels.

Volledig scherm © rv

2. Sardientjes in blik

Een ding is zeker: bij het Britse label Gisela Graham zitten er een paar lekkerbekken aan de ontwerptafel. Niet alleen hebben ze een kersthanger gemaakt in de vorm van een pan met ei en spek, ze ontwierpen ook een blik met sardientjes om in je boom te hangen.

19,95 euro, te koop via de Bijenkorf.

Volledig scherm © rv

3. Vriendelijke dino

All i want for Christmas is deze dinosaurus van Flying Tiger. En wie weet houdt het kleine beeldje ineens ook je kat uit de boom.

3 euro, te koop via Flying Tiger.

Volledig scherm © rv

4. Stoere Kerstman

Steeds meer mensen laten een tatoeage zetten. Zelfs de Kerstman is ervoor bezweken. Het geeft hem alleszins een stoerder — bijna sexy — kantje.

17,50 euro, te koop bij MerryXMassShop.

Volledig scherm © rv

5. Hallo, kroket

Kerstmis zou kerst niet zijn zonder een feestmaal met kroketten. Dat je deze gefrituurde lekkernij ook kunt gebruiken als versiering, is helemaal de kers(t) op de taart. Opgepast: deze variant is niet eetbaar.

16 euro, te koop via agnes & maurice.

Volledig scherm © rv

6. C’mon camembert

Wie zoekt, die vindt nog een heleboel andere delicatessen om aan de takken van je spar of Nordmann te hangen. Van hamburgers tot hotdogs, donuts, ijsjes, en frietjes. Of wat dacht je van deze camembert?

12 euro, te koop bij Gaest Design.

Volledig scherm © rv

7. Blozende luiaard

Het label moooi heeft een collectie met negen verschillende fantasiediertjes. De blozende luiaard wint meteen een plaats in ons hart, al zijn de luipaard met baard en de mix van een pauw met een dodo even leuk.

30 euro, te koop via moooi.

Volledig scherm © rv

8. Aubergine met een dubbele lading

Voor sommigen is een aubergine gewoon een aubergine, niet meer dan dat. Maar wie mee is met de emoji-etiquette weet dat de groente tegenwoordig gebruikt wordt als eufemisme voor een penis in erectie. Deze emoji is zelfs zo populair dat &Klevering er een hanger van gemaakt heeft. Voor wie z'n partner een subtiele hint wil geven ...

10,95 euro, te koop via Juttu.

Volledig scherm © rv

9. Yogamatje

Nog zo’n merk dat al enkele jaren prachtige ornamenten verkoopt, is Sass & Belle. Je vindt er klassiekers, zoals glazen kerstballen, maar ook unieke stukken, zoals deze yogamat.

8,95 euro, te koop via de Bijenkorf.

Volledig scherm © rv

10. Deze piranha is klaar voor kerst

Deze webshop heeft zijn naam niet gestolen. Op ‘Alles in Wonderland’ vind je meer dan 2.000 figuren voor in je kerstboom. Acute keuzestress: check! Al springt deze piranha met kerstmuts meteen in het oog.

19,95 euro, te koop via Alles in Wonderland.

Volledig scherm © rv

11. Man in string

De meest opvallende kerstbal is misschien wel deze naakte mannentorso in een roze string. Nu nog hopen dat alle gasten van je familiefeest (ook de bomma) ermee kunnen lachen.

14,95 euro, te koop via Alles in Wonderland.

Volledig scherm © rv

12. Een kerstbal die je doet trillen van plezier

De meeste mensen verstoppen hun seksspeeltjes onder hun bed of in hun nachtkastje. Al schuiven steeds meer mensen hun schaamte voorbij en verkondigen ze luid dat ze fan zijn van de Satisfyer Pro, een populaire luchtdrukvibrator. De grootste durfals durven zelfs een kerstbal in de vorm van het speeltje aan de takken van hun boom te hangen.

Volledig scherm © rv

12,95 euro, te koop via Sattie in de boom.

