Kees (51): "Jij bent mijn extraatje, zei ze altijd. Maar dat wilde ik niet zijn" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

06 mei 2018

09u30 0 Nina Hij wilde zijn vrouw voor haar in de steek laten, maar zij haar man niet voor hem. Toen Kees (51) haar duidelijk maakte dat hij méér wilde zijn dan zomaar een extraatje, was het over. En het was zo mooi begonnen.

“Na een potje tennissen stond ik wat te praten met iemand, toen ik plotseling een kneepje in mijn arm voelde. Ik keek op en zag de vrouw voorbijlopen die me een paar dagen eerder was opgevallen vanwege haar mooie billen. Ze glimlachte naar me en even later sprak ik haar aan en dronken we een kopje koffie. ‘Ik vind je heel bijzonder’, flapte ik er al snel een beetje onnozel uit. Natuurlijk noemde ik niet die billen, die strak en klein waren, een beetje zoals in de Victoria’s Secret-advertenties, dat zou een vreemde indruk hebben gemaakt.

“Bovendien was er meer aan de hand. Ze had ogen die zo groen waren dat het leek of ze me doorboorden. En nog belangrijker dan dat: ze begreep me toen ik vertelde dat ik was gestopt met mijn werk, om te ontsnappen aan de ratrace. Voor een lager loon wilde ik iets totaal anders gaan doen. Ze knikte en prees me, anders dan de meesten uit mijn eigen wereld. Ik zat daar, met die kop koffie, en van het ene op het andere moment veranderde ik in een jongen die voor het eerst inziet waar het in het leven echt om draait: om het delen van inzichten en sensaties.

