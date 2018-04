Katy Perry brengt geursandalen op de markt Liesbeth De Corte

19 april 2018

13u06

Bron: Teen Vogue 0

Een vervelend nadeel van de zomerse temperaturen? Zweetvoeten en de onaangename walm die zich plots verspreidt als je je schoenen uitschopt. Maar niemand minder dan Katy Perry beweert dat ze een oplossing heeft gevonden: watersandalen met een geurtje.

Bij Katy Perry denken we natuurlijk spontaan aan haar aanstekelijke hitjes, de opvallende kapseltransformaties én haar beruchte foto met een naakte Orlando Bloom op een peddelbord. De kans is groot dat we binnenkort nog watersandalen aan dat rijtje kunnen toevoegen, want de popster pakt uit met een schoenencollectie, genaamd ‘The Geli’.

Schoenen met een geurtje

De zomerschoentjes komen in zeven verschillende kleuren mét bijhorend tutti fruti geurtje: groen (limoen), rood (aardbei), wit (kers), roze (watermeloen), oranje (perzik), paars (druiven) en geel (citroen). Of ze daadwerkelijk lekker ruiken, daar hebben we zo onze twijfels bij, maar het plastic schoeisel katapulteert ons wel stante pede naar de jaren 90.

Vooral dat laatste feitje brengt het hoofd van van fele fans op hol, zo blijkt uit de vele enthousiaste reacties op Twitter. “Wacht... Mijn favoriete kinderschoenen zijn terug én ze hebben een geurtje gekregen? #dromenzijngeenbedrog”, klinkt het onder meer.

NEEDED: Disney/Birthday combo present to myself - @katyperry Geli Sandals YAAAAAAAASSSSSSS QUEEENNNN 🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋 pic.twitter.com/7YcU0aN7ju Cairon 👑(@ Cairzy26) link

If I die tomorrow bury me in the Peach Geli sandals by @katyperry b r e n n a(@ brennughhh) link

wait... so my fav shoes of my childhood (jelly sandals) and my fav markers (Mr. Sketch scented) had a baby? 👶🏼 #dreamsdocometrue Sadie Carson(@ sadiekcarson) link

Wie het kind in zichzelf naar boven wil halen en de geursandalen wil aanschaffen, moet er wel € 41,96 voor overhebben. Je kan ze kopen op de webshop van Katy Perry of op Zalando.

Een foto die is geplaatst door Katy Perry Collections (@katyperrycollections) op 26 mrt 2018 om 19:11 CEST