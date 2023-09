Katrien Vanderlinden en haar grootvader René op hun dierbaarste plek. “Zonde als dit ooit weg gaat”

EXCLUSIEF. Hannelore Knuts (46), nog altijd een internatio­naal topmodel. “Tuurlijk vraag ik soms om Photoshop”

“Iedereen denkt dat mijn leven makkelijk is. Dat de job makkelijk is.” Internationaal topmodel Hannelore Knuts (46) zoekt in ‘Belgium’s Next Top Model’ naar haar opvolg(st)er. Nochtans weet de Vlaamse als niemand anders wat die wereld met je doet. Dit is haar franke relaas van twintig jaar in de mode. Want een model kan nooit goed doen. “Wil ik de job die me die pijn gaf wel promoten?”