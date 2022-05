Kato trapt in de liefdesval van een Franse chef: “Tot de avond vrijden we als hongerige dieren”

Meereizen met een cargoschip of vakanties voor gescheiden ouders? Reisbu­reaus zetten in op unieke concepten

Een simpele citytrip of strandvakantie kunnen de meesten zelf boeken. Maar voor een reis te paard of vrachtschip kan het nuttig zijn om hulp in te schakelen. Een nieuwe trend pikt daarop in: steeds meer Belgische reisbureaus spitsen zich toe op een niche. Hoe unieker, hoe beter. Psycholoog en trendwatcher Herman Konings licht de populariteit toe van deze nieuwe agentschappen.

