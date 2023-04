Kato Callebaut over haar eerste keer seks, kussen met Tom en ongelukkig zijn. “De politie zette me af met de combi”

Acteur Herman Verbruggen (60) over zijn eerste keer. “Ik heb er 8 jaar op gewacht, je had erbij moeten zijn”

We zagen hem recent als Skiwi in ‘The Masked Singer’ maar kennen Herman Verbruggen (60) het best als Markske uit ‘F.C. De Kampioenen’. Een rol die hem willens nillens blijft achtervolgen, zelfs tot in de supermarkt, zegt hij eerlijk in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. En hij heeft nog meer geheimen te vertellen. “Een pak Cécémel in mijn winkelkar? Het is alsof ik een kalasjnikov koop.”