Katja Retsin schrijft een brief aan haar oude crush: "Elke avond hoopte ik vurig dat ik je terug zou zien”

Acteur Ben Segers schrijft een brief aan zijn eerste vlam. “Ik was op slag weg van je, ik zal dat nooit vergeten”

In de Zwitserse bergen raakte acteur Ben Segers (48) ooit betoverd door een meisje met blonde krulletjes, Myrtha. In een brief naar haar vertelt hij hoe hij zich toen voelde. “Ik was er zo van aangedaan, dat ik tijdens die vakantieweek verliefder en verliefder werd.” Na die ene vakantie keerde hij diezelfde zomer speciaal terug, om haar weer te zien. Was het wederzijds?

20 juli