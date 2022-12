Katers op de kerstmarkt en nieuwjaarskussen: 11 stoute kantjes van ‘Zonen van Van As’-actrice Rilke Eyckermans

Ex-Ketnetwrap­per Sien Wynants over flirtende papa’s en haar babegehal­te. “Ze stuurden me op Instagram”

Negen jaar lang entertainde Sien Wynants (32) de allerkleinsten, intussen doet ze hetzelfde voor volwassenen bij Radio Willy. Ze hoopt dat papa’s haar nu geen uitdagende berichtjes meer zullen sturen, zoals tijdens haar periode bij Ketnet, toen ze ook nog eens met bodyshaming te maken kreeg. En dat is niet de enige kwetsende roddel over haar in omloop. “Mensen zeggen me dat het zot is dat ik met mijn uiterlijk op televisie kan komen.”

